Новый Ford Mondeo получил спортивную версию

В Китае дебютировал седан Ford Mondeo ST-Line — «спортивная» версия четырехдверки пятого поколения, предназначенной исключительно для рынка Поднебесной. Отличий от обычного Mondeo у неё немного, да и носят они преимущественно косметический характер. Агрессивные бамперы, черная окантовка стекол, спойлер на крышке багажника и выкрашенные в красный цвет тормозные суппорты — вот, пожалуй, и всё.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Новый Ford Mondeo пока адресован исключительно Китаю и выпускается на заводе СП Changan Ford. Обычный седан дебютировал в январе 2022-го, а в конце февраля к нему присоединилась модификация ST-Line. Такую машину легко опознать по более агрессивному переднему бамперу, черной, а не хромированной окантовке бокового остекления, а также красным тормозным суппортам и 19-дюймовых колесам особого дизайна.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

В салоне можно найти подрезанный снизу трехспицевый руль, чуть-чуть другие материалы отделки (например, кожу и алькантару на сиденьях) и, конечно же, главную фишку «пятого» Mondeo — огромный цифровой кластер с системой распознавания лиц на передней панели, включающий «приборку» на 12,3 дюйма и 27-дюймовый центральный дисплей.