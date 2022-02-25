Новый электрический кроссовер Renault может получить имя Scenic

Обновленный автомобиль французского бренда Renault официально готовится представить новый электрифицированный автомобиль, который получит название Scenic.

Серийное производство запланировано на 2024 год. Производитель специально отложил выпуск этого автомобиля, так как планирует сделать его максимально комфортным, качественным и многофункциональным. Транспортное средство отличается хорошим оснащением и высоким уровнем безопасности, подтвержденным неоднократно проведенными тестовыми испытаниями.

Электрифицированный Renault Scenic отличается плавными линиями кузова, видоизмененным передним бампером, массивной решеткой радиатора и новой светодиодной головной оптикой. Увеличенный клиренс позволяет передвигаться не только в городе, но и по проселочным дорогам.

Renault

В салоне может использоваться тканевый материал отделки, а также довольно жесткий пластик. Существенным недостатком становится слабая шумоизоляция, которой производитель сегодня, планирует уделить особое внимание, улучшив этот показатель. В интерьере довольно много места для водителя и пассажиров, поэтому не возникнет никаких проблем во время эксплуатации, в том числе и в длительных поездках.