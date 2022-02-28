Семь хитростей опытных водителей на каждый день

Как быстро и точно припарковаться в ограниченном пространстве, совершить необходимый маневр без риска попасть в ДТП и что сказать инспектору ДПС, если его претензии выглядят необоснованными. О полезных, но неочевидных водительских хитростях – в материале «Газеты.Ru».

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Антон Новодережкин / ТАСС

Не пререкайтесь с инспектором ГИБДД

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При каждой встрече с инспектором ДПС не надо его снимать на видео, требовать назвать причину остановки и предъявить служебное удостоверение, а вот указывать свои возражения при составлении протокола нужно, полагает президент «Коллегии правовой защиты автовладельцев» (КПЗА) Виктор Травин.

«Допустим, если инспектор не представился как положено, его за это даже могут наказать, но это никак не освободит вас от штрафа.

И если инспектор говорит, что вы нарушили ПДД и составляет протокол, в графе для объяснений нужно обязательно изложить свою точку зрения и подписаться под ней», — говорит президент КПЗА.

В процессе общения с инспектором ДПС общий принцип таков: подписываться под тем, что было, и не подписываться под тем, чего не было. Это касается, в частности, подписи о получении копии протокола или о том, что привлекаемому лицу разъяснены его права.

Вместе с тем, инспекторы ДПС часто выносят постановления о привлечении водителей к ответственности только на основании собственного мнения, без дополнительных доказательств, что противоречит позиции Верховного суда, указывает Травин. Помимо мнения инспектора в протоколе должны быть и другие сведения, подтверждающие нарушение ПДД — показания его напарника, или свидетелей, видеозапись с регистратора.

«Если иных доказательств нет, такие дела легко разваливаются. Это надо запомнить», — заключил Травин.

Как правильно обогнать фуру на трассе

Совершая обгон большегрузного автомобиля на трассе, не следует резко замедляться при возвращении в свой ряд, особенно на переднеприводных автомобилях, советует шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

«Если есть возможность – водителю нужно воспользоваться косвенной информацией, заглянуть в промежутки между транспортными средствами, чтобы увидеть встречный транспорт и сформировать для себя картину происходящего, — говорит Кабышев «Газете.Ru». – При возврате в свою полосу не стоит резко бросать газ, особенно на переднеприводных автомобилях. Это может привести к дестабилизации машины».

Динамика разгона при таком маневре должна быть максимальной, а видеть пространство нужно как можно более далеко, резюмирует он.

Припарковаться за 8 секунд

Параллельная парковка входит в перечень упражнений, которым каждого человека, желающего получить водительские права, учат в автошколе. Однако быстро и точно выполнять этот маневр умеют далеко не все, хотя действия в этом случае подчиняются простому алгоритму, объясняют автомобильные эксперты.

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Прежде всего, нужно найти подходящее по длине место между стоящими вдоль дороги автомобилями, затем нужно остановиться параллельно автомобилю, уже припаркованному впереди, так, чтобы его задний фонарь был виден в окно вашей задней двери. После этого нужно вывернуть колеса в сторону бордюра и дать задний ход – до тех пор, пока в левом наружном зеркале не окажется виден номер машины, стоящей сзади.

После этого можно поставить передние колеса ровно и сдавать назад. А как только заднее колесо приблизится к бордюрному камню – вывернуть руль от в сторону проезжей части и завершить маневр. Несколько тренировок — и у водителя выработается привычка, позволяющая парковаться за 8-10 секунд.

Если у вас есть гараж

Парковка в ограниченном пространстве на фоне невнимательности или усталости водителя грозит автомобилю повреждениями. Для того, чтобы не поцарапать двери автомобиля о стену гаража, можно воспользоваться утеплителем для труб из вспененного полиэтилена или другим подобным мягким материалом – его можно прикрепить к стене примерно на уровне середины двери – в том месте, где возможен контакт с твердой поверхностью.

Чтобы не проехать дальше, чем необходимо, к полу гаража можно прибить поперечный упор или просто доску в качестве ограничителя. Для этих же целей используют подвешенный к потолку теннисный мячик: если этот ориентир коснулся лобового стекла – значит, нужно остановиться.

Воспользуйтесь антисептиком

В условиях, когда оттепель за окном сменяется морозной погодой, у автомобилиста может возникнуть потребность в том, чтобы открыть замерзший замок. И если специального размораживателя под рукой нет или он заперт в самой машине,

вместо него вполне можно использовать кожный антисептик.

За время пандемии они широко распространились и, как и многие размораживатели замков, изготавливаются на спиртовой основе.

Проветривайте салон машины зимой и летом

После поездки на автомобиле зимой полезно оставить его на несколько минут с открытыми дверями – это позволит уменьшить эффект запотевания стекол изнутри.

Летом, после долгой стоянки на жаре, проветривание позволит уменьшить концентрацию испарений от пластика, которым отделан салон.

Для того, чтобы создать движение воздуха, можно открыть окно, а после одновременно несколько раз открыть и закрыть дверь машины с противоположной стороны.

Не выкручивайте руль

Если вы стоите на перекрестке и ждете зеленого сигнала светофора для поворота, оставляйте колеса в прямом положении до начала маневра. Ситуация, когда руль заранее повернут в сторону встречной полосы, грозит тяжелой аварией в том случае, если в вашу машину сзади врежется другой автомобиль.

В частности, именно такая ситуация привела в 2010 году к гибели в ДТП известного актера Юрия Степанова. В ВАЗ-2104, в котором Степанов возвращался домой из театра на пассажирском месте, врезалась сзади Mazda 6, из-за чего «четверку» выбросило на встречную полосу, где в нее врезался другой автомобиль.