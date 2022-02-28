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3 часа назад

В России стоимость бензина одна из самых низких в Европе: почему водители не ощущают это преимущество

Car.ruиещё 2

По состоянию на январь 2022 года средняя цена одного литра бензина в РФ составила 51.3 руб. В Казахстане литр бензина АИ-95 в переводе на российские рубли оценивался в 36 рублей. В Беларуси литр такого топлива стоит 61 рублей.

В России бензин дешевле, чем в Европе. Почему недовольны водители?
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков© РИА Новости / Евгений Одиноков

В Европе расценки другие. Самый дорогой бензин в Нидерландах, где его стоимость достигает 169.1 руб. Далее следует Финляндия, где бензин стоит 159.1 руб., в Дании цена горючего составляет 154.3 руб., в Норвегии 152.4 руб., и наконец, в Германии – 146.8 руб.

Однако здесь стоит принять во внимание индекс бензина, тогда станет понятно, почему отечественные водители не ощущают преимущества в более выгодных расценках.

Индекс бензина связан с соотношением среднего показателя зарплаты и объемом топлива, которое можно приобрести на эту сумму. Этот показатель важен, поскольку он указывает на то, бьет ли по карману заправка авто среднего статистического покупателя.

На сегодняшний день самый высокий показатель доходов отмечается у жителей Люксембурга. Несмотря на то, что бензин здесь стоит в пересчете не российскую валюту 126 рублей, на свою зарплату житель этой страны со средним доходом сможет купить 2 329 литров. В Норвегии автомобилист на свой зарплату купит 2148.8 литров, в Финляндии – 1 589 литров. Россия по этому показателю находится только на восьмом месте.

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