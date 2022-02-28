В России бензин дешевле, чем в Европе. Почему недовольны водители?

По состоянию на январь 2022 года средняя цена одного литра бензина в РФ составила 51.3 руб. В Казахстане литр бензина АИ-95 в переводе на российские рубли оценивался в 36 рублей. В Беларуси литр такого топлива стоит 61 рублей.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков © РИА Новости / Евгений Одиноков

В Европе расценки другие. Самый дорогой бензин в Нидерландах, где его стоимость достигает 169.1 руб. Далее следует Финляндия, где бензин стоит 159.1 руб., в Дании цена горючего составляет 154.3 руб., в Норвегии 152.4 руб., и наконец, в Германии – 146.8 руб.

Однако здесь стоит принять во внимание индекс бензина, тогда станет понятно, почему отечественные водители не ощущают преимущества в более выгодных расценках.

Индекс бензина связан с соотношением среднего показателя зарплаты и объемом топлива, которое можно приобрести на эту сумму. Этот показатель важен, поскольку он указывает на то, бьет ли по карману заправка авто среднего статистического покупателя.