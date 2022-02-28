Сколько в России легковых автомобилей

По данным «Автостат Инфо», объем парка легковых легковых автомобилей в России по состоянию на начало 2022 года составил 44 040 356 ед. авто.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

Больше всего в стране зарегистрировано автомобилей С-сегмента — 12 593 756 ед. Но сегмент SUV не сильно отстает по количеству зарегистрированных машин — 11 994 910 ед. Третий по емкости сегмент в автопарке страны — сегмент В, в котором по состоянию на начало текущего года насчитывается 7 560 874 машин. На сегмент В+ приходится 4 390 107 ед. авто, а на D-сегмент — 3 365 998 шт.

Парк легковых автомобилей Lada — самый большой в России. Аналитики отмечают, что в стране зарегистрировано 12 950 734 легковушек «Лада». Второй по емкости парк — парк марки Toyota, который насчитывает 3 629 908 автомобилей. KIA вышла на третье место по численности зарегистрированного автопарка — 2 506 101 ед. авто. Добавим также, что по состоянию на начало 2022 года в России зарегистрировано 2 217 015 легковых автомобилей Hyundai и 2 153 422 машины марки Renault.

Самый распространенный в России автомобиль, как показывают данные отчета «Автостат Инфо» — это Lada 2107. Всего в стране числятся 1 456 894 таких автомобиля. Второй по массовости моделью в автопарке стала Lada 2109 — 1 197 173 авто, а третьей — Lada 2106 (1 142 858 ед.). Самая распространенная иномарка — это KIA Rio. Количество автомобилей марки «Рио» в автопарке страны выросло до отметки в 1 000 625 ед. авто. В общем рейтинге моделей KIA Rio занимает 4-е место. Замыкает топ-5 самых массовых моделей российского автопарка — Lada 2121. По состоянию на начало 2022 года в России числятся 965 324 таких автомобиля.