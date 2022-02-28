Можно ли возить нож в машине?

Многие водители задаются вопросом, можно ли возить с собой в автомобиле нож. Все дело в том, что их несколько видов и определенные относят к холодному оружию. Если это так, то могут возникнуть серьезные проблемы с законом.
В законе нет правила, который запрещал бы перевозку ножа в автомобиле. Он может лежать в бардачке, кармане и даже на приборной панели. Транспортное средство является вашей собственностью, и вы спокойно можете хранить там личные вещи. Единственный нюанс, нож не должен относиться к тому, что называется холодным оружием.
Если вас останавливают сотрудники ГИБДД, их интересует нож, вы можете сказать, что это подарок, либо вспомогательный предмет, который используется в случае поломки авто. Иными словами, сказать можно все что угодно, главное, ни слова про самооборону. Пусть это и не запрещено законом, но вас могут посчитать потенциально опасным.
Инспектор может нож даже изъять, отправить к эксперту. Тот в свою очередь после исследования скажет, относится он к холодному оружию или нет. Если он будет признан таковым, вас попросят предоставить лицензию, согласно которой вы перевозите нож. При отсутствии документа может быть выписан штраф, размер которого от 500 до 2000 рублей. Холодное оружие при этом у водителя изымают.