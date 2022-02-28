Можно ли возить нож в машине?

Многие водители задаются вопросом, можно ли возить с собой в автомобиле нож. Все дело в том, что их несколько видов и определенные относят к холодному оружию. Если это так, то могут возникнуть серьезные проблемы с законом.

В законе нет правила, который запрещал бы перевозку ножа в автомобиле. Он может лежать в бардачке, кармане и даже на приборной панели. Транспортное средство является вашей собственностью, и вы спокойно можете хранить там личные вещи. Единственный нюанс, нож не должен относиться к тому, что называется холодным оружием.

Если вас останавливают сотрудники ГИБДД, их интересует нож, вы можете сказать, что это подарок, либо вспомогательный предмет, который используется в случае поломки авто. Иными словами, сказать можно все что угодно, главное, ни слова про самооборону. Пусть это и не запрещено законом, но вас могут посчитать потенциально опасным.