Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
9 часов назад

Автомобили Opel подорожали в России на 100 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 7

Компания Opel подняла цены почти на всю пассажирскую линейку на российском рынке, сообщают «Автоновости дня». Автомобили стали дороже на сумму от 60 тыс. до 100 тыс. руб. (2,75% – 4,8%).

Автомобили Opel подорожали на 100 тыс. рублей
Фото: media.stellantis.commedia.stellantis.com

Минимальной прибавкой отметился компактвэн Combo Life, все комплектации которого выросли в цене на 60 тыс. руб. (теперь он стоит от 1,64 млн руб.). Кроссовер Crossland и минивэн Zafira Life подорожали на 100 тыс. руб. Цена первой модели начинается от 2,09 млн руб., а второй — от 3,14 млн руб.

Отмечается, что подорожание стало для Opel уже вторым в этом году. При этом цены на последнюю из четырех пассажирских моделей, кроссовер Grandland X, не изменились.

Ранее стало известно, что концерн Stellantis планировал в 2022 году возобновить в России продажи модели Opel Astra после семилетнего перерыва.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители