Автомобили Opel подорожали на 100 тыс. рублей

Компания Opel подняла цены почти на всю пассажирскую линейку на российском рынке, сообщают «Автоновости дня». Автомобили стали дороже на сумму от 60 тыс. до 100 тыс. руб. (2,75% – 4,8%).

Фото: media.stellantis.com media.stellantis.com

Минимальной прибавкой отметился компактвэн Combo Life, все комплектации которого выросли в цене на 60 тыс. руб. (теперь он стоит от 1,64 млн руб.). Кроссовер Crossland и минивэн Zafira Life подорожали на 100 тыс. руб. Цена первой модели начинается от 2,09 млн руб., а второй — от 3,14 млн руб.

Отмечается, что подорожание стало для Opel уже вторым в этом году. При этом цены на последнюю из четырех пассажирских моделей, кроссовер Grandland X, не изменились.

Ранее стало известно, что концерн Stellantis планировал в 2022 году возобновить в России продажи модели Opel Astra после семилетнего перерыва.