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50 минут назад

Новая Lada Vesta Sport не получит турбомотор 1,3 TCe от компании Renault

Южный автомобиль

Обновленная Lada Vesta Sport не получит двигатель 1,3 TCe мощностью 150 лошадиных сил от компании Renault. Такой двигатель устанавливается на кроссоверы Renault Arkana, Renault Kaptur и Renault Duster. Об этом сообщил портал Autonews со ссылкой на представителя АвтоВАЗа.

Новая Lada Vesta Sport не получит турбомотор 1,3 TCe от Renault
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

После рестайлинга на Lada Vesta Sport также будет устанавливаться атмосферный мотор рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 145 лошадиных сил. В паре с двигателем будет устанавливаться механическая коробка передач с усиленными приводами.

Премьера спортивной версии Lada Vesta нового поколения должна состояться в 2023 году. Помимо версии седан будет представлен универсал Lada Vesta Sport.

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