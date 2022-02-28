Новая Lada Vesta Sport не получит турбомотор 1,3 TCe от Renault

Обновленная Lada Vesta Sport не получит двигатель 1,3 TCe мощностью 150 лошадиных сил от компании Renault. Такой двигатель устанавливается на кроссоверы Renault Arkana, Renault Kaptur и Renault Duster. Об этом сообщил портал Autonews со ссылкой на представителя АвтоВАЗа.

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После рестайлинга на Lada Vesta Sport также будет устанавливаться атмосферный мотор рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 145 лошадиных сил. В паре с двигателем будет устанавливаться механическая коробка передач с усиленными приводами.