Mercedes-AMG A45 2023 представят во второй половине года

Производитель немецкого концерна представит обновленное транспортное средство, получившее название Mercedes-AMG A45, до конца текущего года. Автомобиль будет относиться к 2023 году.

Фото: Car.ru Car.ru

Внешность новой машины будет отличаться массивной решеткой радиатора, новыми фарами головной оптики, сделанными из светодиодных огней, а также измененными передним и задним бамперами. Заниженный дорожный просвет позволяет передвигаться только по ровным городским трассам, так как для бездорожья машина совершенно не предназначена.

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На выбор покупателей будет представлено восемь цветовых вариантов отделки кузова. В салоне будет использована натуральная кожа, а также вставки из дерева, мягкий пластик и карбоновые элементы. На передней панели в сравнении с ранее представленной версией, исчезнет экран мультимедийной системы, который носит название MBUX.

В движение модель приводит 2,0 литровый доработанный 415 сильный агрегат, а также 8АКПП. Дополнением становится система заднего привода. Полноприводных модификаций не было предусмотрено.