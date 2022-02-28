Mercedes-AMG A45 2023 представят во второй половине года

Производитель немецкого концерна представит обновленное транспортное средство, получившее название Mercedes-AMG A45, до конца текущего года. Автомобиль будет относиться к 2023 году.
Внешность новой машины будет отличаться массивной решеткой радиатора, новыми фарами головной оптики, сделанными из светодиодных огней, а также измененными передним и задним бамперами. Заниженный дорожный просвет позволяет передвигаться только по ровным городским трассам, так как для бездорожья машина совершенно не предназначена.
На выбор покупателей будет представлено восемь цветовых вариантов отделки кузова. В салоне будет использована натуральная кожа, а также вставки из дерева, мягкий пластик и карбоновые элементы. На передней панели в сравнении с ранее представленной версией, исчезнет экран мультимедийной системы, который носит название MBUX.
В движение модель приводит 2,0 литровый доработанный 415 сильный агрегат, а также 8АКПП. Дополнением становится система заднего привода. Полноприводных модификаций не было предусмотрено.
Торжественная презентация будет запланирована до конца текущего года. Определиться с точной датой презентации производитель сможет только после успешного завершения тестов. Стоимость назовут после старта продаж. В России машина появится только в середине следующего года.