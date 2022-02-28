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1 час назад

Mercedes-AMG A45 2023 представят во второй половине текущего года

Car.ru

Производитель немецкого концерна представит обновленное транспортное средство, получившее название Mercedes-AMG A45, до конца текущего года. Автомобиль будет относиться к 2023 году.

Mercedes-AMG A45 2023 представят во второй половине года
Фото: Car.ruCar.ru

Внешность новой машины будет отличаться массивной решеткой радиатора, новыми фарами головной оптики, сделанными из светодиодных огней, а также измененными передним и задним бамперами. Заниженный дорожный просвет позволяет передвигаться только по ровным городским трассам, так как для бездорожья машина совершенно не предназначена.

Car.ru

На выбор покупателей будет представлено восемь цветовых вариантов отделки кузова. В салоне будет использована натуральная кожа, а также вставки из дерева, мягкий пластик и карбоновые элементы. На передней панели в сравнении с ранее представленной версией, исчезнет экран мультимедийной системы, который носит название MBUX.

В движение модель приводит 2,0 литровый доработанный 415 сильный агрегат, а также 8АКПП. Дополнением становится система заднего привода. Полноприводных модификаций не было предусмотрено.

Торжественная презентация будет запланирована до конца текущего года. Определиться с точной датой презентации производитель сможет только после успешного завершения тестов. Стоимость назовут после старта продаж. В России машина появится только в середине следующего года.

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