Как можно лишиться "прав", двигаясь на автомобиле с прицепом

Приближается весенний сезон, и многие автовладельцы готовятся отправиться в путешествие или на дачу с прицепом или же собираются купить такое вспомогательное транспортное средство. "РГ" напоминает, какие правила при этом нужно соблюдать, чтобы не нарваться на штраф и не лишиться водительских прав.

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Первое, что следует знать тем, кто решил отправиться в дорогу с прицепом, что такой транспортный "довесок" можно легально использовать в сочетании не с каждой машиной.

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А именно, с базовыми правами категории В можно легально использовать прицеп в двух случаях - если его максимальная масса не превышает 750 кг или же масса прицепа больше 750 кг, но меньше снаряженной массы автомобиля, а общая масса "автопоезда" не превышает 3,5 тонн. Чтобы было понятнее, если у вас среднестатистическая малолитражка, цепляйте прицеп полной массой до 750 кг. Если же более массивный универсал, полноразмерный кроссовер или микроавтобус - цепляйте прицеп побольше, но убедитесь, что "автопоезд" не потянет больше чем на 3,5 т.

При превышении описанных параметров, придется открыть категорию прав BE. Для этого нужно будет пройти соответствующий курс обучения: получить медсправку и сдать экзамены в автошколе и ГИБДД на общих основаниях. Помните также о том, что у водителей с правами категории BE есть ограничения по возрасту и стажу. Вам должно быть не меньше 19 лет и вы должны иметь водительский стаж не менее 12 месяцев.

Следующее, о чем нужно помнить - для автомобилей, следующих с прицепом, действуют скоростные ограничения. На автомагистрали нельзя превышать 90 км/ч, вне населенных пунктов - 70 км/ч, в населенных пунктах - 60 км/ч, а в жилых и велосипедных зонах и на дворовых территориях - 20 км/ч.

Еще один важный момент - габариты "автопоезда" должны соответствовать определенным параметрам. В частности, общая длина автомобиля и прицепа не должна превышать 20 метров, максимальная ширина - 2,55 м, а высота - 4 м.

В темное время суток, в условиях недостаточной видимости и в тоннелях на прицепах должны быть включены габаритные огни. Груз же не должен перекрывать обзор, световые приборы и знаки. Если же вы везете громоздкий "негабарит", потрудитесь установить знаками "Крупногабаритный груз".

Общеизвестно также, что в прицепе запрещено перевозить людей. Животных же разрешено перевозить в прицепах исключительно специального назначения. Они изготовлены под безопасную перевозку животных и домашней птицы.

Наконец, помните о том, что любой прицеп, независимо от массы и конструкции, должен быть зарегистрирован, для чего потребуется стандартный пакет документов: ПТС, паспорт, договор купли-продажи и чеки об оплате госпошлин. Так что на прицепе должен быть установлен регистрационный знак, а по требованию сотрудника ГИБДД водитель должен предоставлять для проверки документы на прицеп. За прицеп вообще без документов можно лишиться прав. За езду с прицепом без документов, которые вы оставили дома, полагается административное взыскание (от 500 до 800 рублей при первой остановке машины и 5000 рублей при рецидиве).