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11 часов назад

Новый Ford Explorer: первое официальное изображение

Car.ru

Руководство американского автомобильного концерна Ford готовится представить обновленный внедорожник Explorer 2022 модельного года. Согласно официальным данным, продажа модели стартуют 20 мая текущего года.

Новый Ford Explorer: первое официальное изображение
Фото: Ford Ford

Транспортное средство будет представлено в двух модификациях, которые получат название Anniversary Edition и Spartan Warrior Edition. Не секрет, что речь идет лишь о небольшой доработке модели, а не о полном рестайлинге внедорожника. Главной особенностью этого автомобиля станет большой дорожный просвет.

Ford

Экстерьер будет отличаться от предыдущей версии доработанной решеткой радиатора, иным передним бампером, а также видоизмененными фарами головной оптики, выполненными из светодиодных огней. Окантовка над решеткой будет соединяться с головной оптикой, а на капоте появится логотип EXPLORER. Кроме того, производитель обновит площадку, куда будут устанавливаться противотуманные фонари.

Ford

Под капотом будет установлен 2,3 литровый турбированный мотор мощностью 276 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач и полный привод. Стоимость будущего внедорожника пока не озвучивается. Но производитель уверен, что модель будет востребована у покупателей вне зависимости от ценника. Напомним, базовая версия оценивается в 2,3 млн рублей за машину в базовой версии.

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