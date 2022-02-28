Новый Ford Explorer: первое официальное изображение

Руководство американского автомобильного концерна Ford готовится представить обновленный внедорожник Explorer 2022 модельного года. Согласно официальным данным, продажа модели стартуют 20 мая текущего года.

Фото: Ford Ford

Транспортное средство будет представлено в двух модификациях, которые получат название Anniversary Edition и Spartan Warrior Edition. Не секрет, что речь идет лишь о небольшой доработке модели, а не о полном рестайлинге внедорожника. Главной особенностью этого автомобиля станет большой дорожный просвет.

Ford

Экстерьер будет отличаться от предыдущей версии доработанной решеткой радиатора, иным передним бампером, а также видоизмененными фарами головной оптики, выполненными из светодиодных огней. Окантовка над решеткой будет соединяться с головной оптикой, а на капоте появится логотип EXPLORER. Кроме того, производитель обновит площадку, куда будут устанавливаться противотуманные фонари.

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