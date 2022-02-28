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39 минут назад

Российский бизнесмен продал парадный автомобиль Гитлера

Газета.Ru

Австралийский бизнесмен и политик Клайв Палмер приобрел бронированный автомобиль Mercedes-Benz 1939 года выпуска у российского миллиардера, сообщает News.com.au со ссылкой на австралийскую газету The Courier Mail. Эта модель использовалась в качестве парадной машины Адольфа Гитлера.

Российский миллиардер продал парадный автомобиль Гитлера
Фото: DepositphotosDepositphotos

Имя предыдущего владельца машины Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen, известной как «Супер Мерседес», не сообщается, как и сумма сделки. Переговоры о покупке автомобиля длились два года.

После окончания Второй мировой войны автомобиль был захвачен во Франции американскими военными, прежде чем его купил американский миллиардер. В последующие десятилетия у машины несколько раз менялись владельцы. Всего с 1930-го по 1944 год было выпущено около двух сотен экземпляров Mercedes-Benz 770.

«Супер Мерседес» станет одним из экспонатов музея редких автомобилей Клайва Палмера. Отмечается, что в его коллекции также есть Rolls-Royce, принадлежавший английскому королю Эдуарду VIII. Австралийский бизнесмен рассчитывает, что в его музее будет около шести сотен автомобилей.

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