Skoda готовит замену своей самой компактной модели

Британский Autocar выяснил, что у Skoda в разработке находится новый электрический сити-кар, который станет частичной заменой снятого с производства Citigo-e iV. Ожидается, что в основу новинки ляжет та же платформа MEB Entry (упрощенный вариант обычной MEB), на которой построят Volkswagen ID.2. Журналисты предполагают, что электрокар Skoda будет стоить дешевле, чем ID.2, а запуск модели на рынке состоится в середине нынешнего десятилетия.

Фото: © Autocar.co.uk © Autocar.co.uk

До недавнего времени Citigo-e iV оставался самой компактной моделью в линейке Skoda, однако осенью 2020 года стало известно, что ее отправят в отставку спустя всего год после премьеры. Тогда же в Skoda заявили, что преемника у модели не будет как минимум до того момента, пока у концерна Volkswagen не появится субкомпактная версия платформы MEB.

Спустя несколько лет такая «тележка» у Volkswagen появилась. Осенью прошлого года на автосалоне в Мюнхене дебютировали сразу две новинки, построенные на упрощенном варианте этой архитектуры — MEB Entry. Ими стали «гоночные» электрические хэтчбеки Cupra UrbanRebel и Volkswagen ID. Life (предвестник ID.2). Характеристики первого не раскрыли, зато известно, что второй приводит в движение 234-сильный электромотор, который обеспечивает сити-кару разгон с места до 100 километров в час за 6,9 секунды. А на одном заряде батареи емкостью 57 киловатт-часов ID. Life проезжает около 400 километров.