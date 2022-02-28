Volkswagen прекратил поставки дилерам в России

Компания Volkswagen приостановила поставки автомобилей в российские дилерские центры с 28 февраля, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Фото: Volkswagen Volkswagen

«Речь идет об автомобилях, которые уже находятся в России, а не об импорте, подчеркнули в автоконцерне», — говорится в публикации.

К концу прошлой недели было известно как минимум о семи брендах, которые решили либо собираются принять решение о приостановке поставок машин в РФ. Среди них в СМИ упоминались Jaguar Land Rover, Audi и Skoda.

Ранее стало известно, что на московском заводе Renault производство приостановят с 28 февраля по 5 марта. Причиной стали перебои в поставке комплектующих, связанные с усилением пограничных режимов. На «АвтоВАЗе» начали рабочую неделю с простоя всех сборочных линий на основной площадке в Тольятти.

В последние выходные февраля в России наблюдался ажиотажный спрос на подержанные автомобили.