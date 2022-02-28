Запах и запотевшие стекла? Пора менять салонный фильтр

От работы салонного фильтра автомобиля зависит здоровье и комфорт водителя, а также пассажиров. Этот фильтр спасает от пыли и грязи легкие. О местонахождении фильтра лучше узнать в инструкции к автомобилю, так как в зависимости от модели он может размещаться в бардачке или под ним, а также под центральной консолью с левой стороны от переднего пассажира.

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Как часто нужно менять салонный фильтр

Частота замены салонного фильтра зависит от условий эксплуатации. Рекомендации по замене можно найти в инструкции производителя. В среднем – это каждые 15 тыс. км, однако многие эксперты советуют менять его раз в год даже при малом пробеге, так как в фильтре скапливается не только пыль и грязь, но иногда появляется плесень.

Признаки необходимой замены

Автоэксперты портала 110km выделили пять основных признаков, которые свидетельствуют о необходимости замены салонного фильтра.

Плохой запах

Если после включения печки или кондиционера запах в автомобиле меняется в худшую сторону, фильтр пора заменить. Это нужно для обеспечения безопасности водителя и пассажиров.

Слабый поток воздуха

Если приходится выкручивать мощность вентилятора на максимум, чтобы воздух поступал из вентиляционных отверстий, это также может свидетельствовать о том, что фильтр пора заменить.

Стекла покрываются инеем или запотевают

Забитый фильтр не справляется с притоком свежего воздуха, поэтому стекла начинают запотевать или покрываться инеем.

Симптомы аллергии

Если аллергия настигает каждый раз по время или после поездки на автомобиле, следует задуматься о замене фильтра. Аллергены из сильно забитого грязью фильтра постепенно могут проникать в салон.

Свистящий шум