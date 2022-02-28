Компания запатентовала в Европе 5 торговых марок, которые ранее использовались для названия моделей в 70-е и 80-е годы. Возрождение старых названий не означает, что они будут использованы все сразу. Вероятнее всего, использование старых названий для новых моделей будет использоваться постепенно, по мере выхода новых моделей на европейском рынке. Например, одно из старых имен Ford может присвоить новому электромобилю, построенному на платформе MEB концерна Volkswagen. Его производство должно начаться на заводе Ford в Кельне.