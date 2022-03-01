Три способа удаления старой тонировки со стекла

Требования ПДД относительно тонировки изменились, поэтому многие водители озадачены, как удалить тонировку с поверхности стекла легко и быстро. Процедура осуществляется одним из трех способов.

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Самый простой метод снятия тонировки предполагает использование фена. Для подключения прибора потребуется удлинитель, чтобы иметь возможность обойти машину вокруг.

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Фен включают в сеть и помещают возле обрабатываемой поверхности таким образом, чтобы он мог достичь даже дальних участков. Это важно, чтобы прогреть всю площадь равномерно, иначе пленка останется, а процедуру придется проводить повторно. Поверхность прогревают до тех пор, пока пленка не начнет морщиниться.

Здесь важно не переусердствовать, чтобы не перегреть стекло. Поэтому важно оставаться в температурном режиме не выше 40 градусов. После того как стекло нагреется до нужных параметров, можно отдирать пленку, начиная с угла. Данный метод имеет небольшой недостаток: клей от тонировки останется, его придется устранять со стекла дополнительно.

Если фена нет или воспользоваться им нет возможности, можно очищать пленку со стекла при помощи мыльного раствора. В качестве него подойдет шампунь, средство для мытья посуды, жидкое мыло. На один литр воды берут 40 мл моющего средства. Раствор помещают в бутылку, встряхивают, надевают распылитель, распрыскивают на обрабатываемую поверхность.

С одного из углов ножом поддевают пленку и снимают ее, продолжая смачивать жидкостью. Времени эта процедура займет достаточно много. Однако и в этом случае клей тоже останется на стекле, и его придется чистить.

Еще одно средство, которое поможет почистить стекла от тонировки – аммиак. Сначала на внешнюю сторону наносят мыльный раствор, поверх которого с помощью распылителя разбрызгивают аммиак. На стекло натягивают полиэтиленовый пакет, который тоже сверху обрабатывается аммиаком. Работая с аммиаком, следует надеть респиратор и перчатки, а металлические элементы автомобиля защитить пленкой или тем же полиэтиленом.

Необходимо работать на улице. За счет возникшей реакции тонировка от стекла отстанет сама. После чего ее убирают, а потом удаляют остатки клея.

Клей в любом случае придется устранять с поверхности стекла. Это делают водой или мыльным раствором, такой метод поможет, если пленка не старая. Засохший клей можно устранить с помощью спирта или универсального растворителя, однако, с последним следует работать аккуратно, чтобы жидкость не повредила стекло.