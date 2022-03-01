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1 час назад

Масложор двигателя: основные причины

Car.ru

Повышенный расход масла часто свидетельствует о том, что двигатель в скором времени выйдет из строя. Эксперты рассказали, на что обратить внимание при обнаружении масложора.

Масложор двигателя: основные причины
Фото: Car.ruCar.ru

Сжигание масла сопровождается образованием черного дыма из выхлопной трубы, который указывает на то, что цилиндры и поршни износились. Если дыма нет, то причина кроется в другом месте.

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Двигательная система оснащена определенным числом датчиков, которые присутствуют, в том числе, и на старых моторах. Эти датчики облегчают обслуживание системы. Водители начинают обслуживать и приводить в порядок эти элементы только в тех случаях, когда они выходят из строя. При таких условиях даже надежные датчики с большим ресурсом начинают приходить в негодность и пропускать масло. Возможно, причиной утечки стала износившаяся прокладка, которая стоит буквально копейки.

К обильной течи приводит прокладка головки блока цилиндров. Поэтому обязательно следует обследовать обратную часть двигателя с помощью зеркальца на предмет подтеков. Менять прокладку следует в рамках очередного техосмотра, но это делается редко, поскольку процедура довольно сложна. Для этого придется частично разобрать двигатель, к тому же запасная деталь стоит дорого.

Неисправный термостат приводит к тому, что двигатель начинает работать в режиме прогрева, а это в свою очередь приводит к повышенному расходу масла. Работу термостата можно проверить простым способом. Деталь кладут и в емкость с горячей водой и продолжают нагревать, когда вода закипит, он должен открыться, если этого не произошло, термостат пора менять.

Маслосъемные колпачки и кольца испытывают на себе в ходе эксплуатации повышенные нагрузки. Они начинают дубеть, закоксовываться, что и становится причиной масложора. Если внешних подтеков не обнаружено, причина скрыта внутри двигателя. Раскоксовку колпачков и колец можно осуществлять с разбором и без разбора системы.

Высокий расход ГСМ всегда является показателем неисправности, с этой проблемой обязательно нужно разбираться, чтобы не испортить двигатель и не тратить баснословные суммы на его ремонт.

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