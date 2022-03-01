Что купить вместо Toyota Land Cruiser 300

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 является достаточно востребованным на российском рынке. Однако на сегодняшний день есть пять альтернативных вариантов, разработанных китайским производителем.

Фото: Great Wall Tank 500 Great Wall Tank 500

Tank 500 занимает первое место составленного рейтинга. Автомобиль оснащен 3,0 литровым 354 сильным двигателем, работающим в паре с 9-ступенчатым автоматом личной разработки Great Wall Motors.

Haval H9

Второе место рейтинга занимает Haval H9. Для сборки машины использована фирменная платформа марки. Под капотом находится 2,0 литровый дизельный агрегат. Его мощность 190 лошадиных сил. Также представлена комплектация, оснащенная 280 сильным бензиновым мотором.

BAIC Beijing BJ90

Тройку лидеров замыкает BAIC Beijing BJ90. Этот полноразмерный китайский внедорожник также может быть достойной альтернативой Toyota Land Cruiser 300. Модель оснащается 4,0 литровым силовым агрегатом мощностью 422 лошадиных силы. Вместе с ним работает механическая или автоматическая коробка передач.

GAC GS8

Четвертое место достается GAC GS8. Внедорожник собран на модульной платформе бренда. Грубый, брутальный вид автомобиля часто позволяет сравнивать его с японским Land Cruiser. Под капотом установлен бензиновый или дизельный мотор, работающий в паре с шестискоростным автоматом, который носит название Aisin.

Exeed VX