Водителей начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты

С 1 марта водителей будут штрафовать за непройденный техосмотр. Точнее - за отсутствие действующей диагностической карты. До сих пор, если на дороге попался автомобиль без диагностической карты, ответственность налагалась на юридическое или должностное лицо, либо индивидуального предпринимателя, владеющего этим транспортом. Теперь штраф в две тысячи рублей будут выписывать водителям.

Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС Виталий Белоусов/ ТАСС

Сразу надо оговориться, что в связи с тем, что техосмотр для легковушек и мотоциклов физических лиц стал добровольным, если машина не используется для коммерческих перевозок или в служебных целях, то водителям таких автомобилей ничего не грозит. Штрафовать за отсутствие техосмотра будут водителей тех автомобилей, которые должны его проходить в обязательном порядке. Это автобусы, такси, грузовики, спецтранспорт, который оборудован мигалками, а также транспорт, перевозящий опасные грузы.

Наказать за такое нарушение можно только один раз в сутки. Это прямо прописано в законе. То есть автовладельцу предоставляется возможность исправить оплошность, если отсутствие диагностической карты было именно оплошностью.

Изначально предполагалось, что выявлять машины без техосмотра будут камеры автоматической фиксации. Однако с 1 марта эта функция камер не заработает. Когда она заработает - никому неизвестно. С ней много сложностей именно технического порядка. Необходимо, чтобы электроника четко отделяла автомобили, которые участвуют в коммерческой или служебной деятельности от именно личных машин, использующихся для перевозки самого владельца и его семьи.