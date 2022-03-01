«Фольксваген Пассат» В5: немецкое качество с кучей оговорок

В нашей стране Passat В5 был довольно популярным все «нулевые». Сказывался серый импорт, который делал немецкий средний класс доступным широким слоям россиян. Пусть и сразу в «бэушном» виде.

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Его любили (и любят) за комфорт и безопасность, а также за просторный салон и выносливость. Не будет ошибкой сказать, что В5 еще из тех времен, когда моторы уже были эффективными, а электроники в машинах было поменьше. То есть пресловутое «настоящее немецкое качество» отсюда пошло.

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Что хорошего в Volkswagen Passat B5

Во-первых, ударопрочный и стойкий к коррозии кузов. Если машина на своем веку не видела жестких аварий, то до наших дней должна сохраниться в заводском окрасе и с заводским же железом. Кузов Passat B5 полностью оцинкованный, в отличие от моделей будущего, где такой обработке подвергались только отдельные элементы. Поэтому видите гнилой В5 – вероятно, перед вами экземпляр после одного или нескольких серьезных ДТП.

Но это косвенный признак. Наверняка узнать, была ли машина в ДТП, можно после проверки истории. Даже если владелец не фиксировал аварии в ГИБДД (и в их базах такая авария не значится), сервис avtocod.ru увидит расчеты ремонтных работ. И другие проблемы тоже увидит: угон, залог, ограничения, неоплаченные штрафы, скрученный пробег, использование в такси.

За что еще можно любить Volkswagen Passat В5

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Салон·«Фольксваген Пассат В5» по-прежнему просторный и удобный. Настоящий немецкий средний класс, каким он и должен быть: приятно и самому ехать за рулем, и удобно пересесть назад, чтобы побыть пассажиром. Акустический и виброкомфорт по-прежнему на высочайшем уровне: многие современные авто среднего ценового диапазона позавидовали бы этому «ветерану».

И последнее, за что можно безоговорочно любить «Фольксваген Пассат» в пятом кузове, – это управляемость и динамика. У машины широчайшая линейка силовых агрегатов, в которой нашлось место как простеньким атмосферникам 1,6-2,0 FSI, так и по-своему легендарному мотору 1,8 TSI (такой еще на Audi TT тех лет ставили).

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От атмосферников какой-то взрывной динамики сегодня ждать не приходится – везут и везут. Но вот 1,8 турбо – это и напор, и эластичность, и эмоции от вождения. Если постараться поискать, то в связке с этим мотором можно найти полный привод, что в сочетании с кузовом «универсал» делает Passat B5 идеальным семейным автомобилем. Да, даже в наши дни.

С полным же приводом, кстати, можно найти дурной четырехлитровый «Пассат» о 275 силах. Но это скорее вещь в себе и интерес коллекционеров: содержать такой пробежный аппарат будет накладно.

А вот с 1,8 турбо – оптимально. Еще, как и положено «европейцу», у Passat B5 в изобилии водились дизельные моторы. И с каким-нибудь 1,9 TDI он и сегодня интересен своей эластичностью и невысоким расходом топлива.

И на этом однозначно сильные места VW Passat B5 заканчиваются. Начинается горькая правда жизни и старческие болячки.

Есть ли слабые места у «Фольксваген Пассат»

Когда мы говорим о машинах в возрастном диапазоне 20+, всегда следует держать в уме, что за столько лет и после смены нескольких собственников слабые места у авто абсолютно все. Даже если за машиной до вас более-менее следили, никуда не деваются чисто возрастные проблемы: усталость металла, иссыхание резиновых элементов. Поэтому планку ожиданий от машин 200+ года выпуска стоит сразу занизить.

Со стороны мотора проблемы могут подстерегать главным образом в поршневой группе и турбине: закоксовка, залегание колец, масложор – вылезти может что угодно, смотреть надо комплексно.

Могут подстерегать и бесчисленные проблемы по части электрических блоков «Фольксваген Пассат», сосредоточенных главным образом под ногами водителя и переднего пассажира в подполье, куда за десятилетия эксплуатации неизбежно просачивается влага: проводка окисляется, блоки управления гниют – разбираться с этим именно вам, если продавец не разобрался перед покупкой. А он не разобрался – к гадалке не ходи.

Отдельная сложность – обслуживание хитрой передней подвески с хитросплетением рычагов. Вопрос даже не в дороговизне запчастей и расходников, а в сложности проводимых работ. Ваш механик будет неизбежно страдать.

Что до стоимости владения, то при всей своей технической сложности стоит это все по-божески: рынок переполнен европейскими и китайскими рычагами подвески по 1700-2300 за штуку. Сайлентблоки – от 200 рублей. Подороже будет разве что рулевая рейка: новые, невосстановленные узлы стоят 22-50 тыс. рублей минимум.

Стоит ли покупать «Фольксваген Пассат Б5»

Рекомендовать бэ-пятый Passat с чистым сердцем сегодня довольно трудно: все-таки машина разменяла третий десяток лет, и на вторичке трудно будет найти мало-мальски живой аппарат. С другой стороны, рекомендовать «Фольксваген Пассат В5» хочется, потому что очень уж удачной была эта модель в том поколении.

Болячки «Фольксваген Пассат» не должны вынуть много денег из кармана владельца: по сегодняшним меркам запчасти и расходники на машину стоят весьма адекватно. Другой вопрос, что вынимать-то немного вынимает, но будет делать это регулярно.

Опять же вернемся к возрасту автомобиля: самым «молодым» экземплярам на вторичке уже 16 лет от роду – визиты в сервис будут носить регулярный характер, каждый раз по новому поводу. Поэтому на старте внимательно подумайте: оно вам точно надо?

Проблемы «Фольксваген Пассат Б5» не какого-то вселенского характера, но они есть, и с годами будут появляться все новые и новые.