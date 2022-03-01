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22 минуты назад

Контроль над ситуацией: что делать, если автомобиль заносит на дороге

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Зимой, в конце осени и начале весны риск заносов на дороге возрастает. В этой ситуации очень важно действовать правильно и быстро. Если замешкаться, возникает вероятность неуправляемого вращения на гололеде. Такая ситуация может быть особенно опасна.

Занос на дороге: как контролировать ситуацию
Фото: ©depositphotos.com©depositphotos.com

Общая схема действий в случае, если автомобиль начинает заносить на дороге, будет зависеть от того, какой у машины привод.

Автомобили с передним приводом

У них часто развивается занос задней оси. Чтобы взять ситуацию под контроль, следует повернуть руль в ту сторону, в которую занесло автомобиль. А когда машина будет разворачиваться в противоположном направлении, нужно, плавно управляя рулем, постепенно вернуть колеса в прежнее положение.

Автомобили с задним приводом

В этом случае нужно поворачивать руль таким образом, чтобы угол был пропорционален величине скольжения. Важно делать это максимально плавно, пишет Car.ru.

Автомобили с полным приводом

Когда машину начинает заносить, следует повернуть рулевое колесо в сторону заноса, чтобы стабилизировать автомобиль. Важно не отпускать в это время педаль газа. Нажимать на педаль тормоза тоже не рекомендуется.

Водитель может столкнуться с экстремальной ситуацией в любой момент. Особенно много опасностей ожидает автомобилистов на скользкой от осадков или оледеневшей дороге. Инструктор по экстремальному вождению поделился советами, которые помогут справиться с ситуацией, если автомобиль начнет заносить на дороге.

Бортжурнал,
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