Что сможет собирать АвтоВАЗ в случае разрыва с Renault

Линейка АвтоВАЗа может сократиться до двух моделей, если концерн Renault присоединится к санкциям против России, утверждает портал «Русский автомобиль» со ссылкой на менеджмент автозавода. По неофициальным данным, АвтоВАЗ сможет выпускать без участия Renault только две модели — классическую Niva Legend и её преемника Niva Travel. Все остальные автомобили Lada (в том числе Vesta и Granta) обеспечиваются комплектующими через французский концерн.

Фото: © Lada © Lada

Портал «Русский автомобиль» объясняет, что поставки для российских заводов Lada организованы таким образом, что Renault выступает буфером между производителями комплектующих и АвтоВАЗом. «Сначала Renault закупает большие объёмы у конкретных поставщиков, а затем распределяет детали по всему миру», — замечают инсайдеры.

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила «Мотору», что не комментирует слухи в социальных сетях.

На выпуск внедорожников «Нива» санкции повлиять не смогут, поскольку электроники в обеих моделях минимум, а ту, что имеется, можно быстро заменить или демонтировать вовсе. Цепочки поставок для легковых автомобилей Lada быстро продублировать едва ли удастся, так что возможные ограничения со стороны Renault приведут к простоям. По данным «Русского автомобиля», вопрос дальнейшего сотрудничества АвтоВАЗа и Renault будет решаться на уровне президента Франции.