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5 часов назад

Скорость и комфорт: три самых быстрых кроссовера на российском рынке в 2022 году

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Рынок кроссоверов стремительно растет, поэтому среди автомобилей этого сегмента сегодня можно найти модели практически на любой вкус. Даже для любителей спорткаров компании готовы предложить интересные варианты. Автоэксперты подобрали три модели на российском рынке, которые быстрее остальных разгоняются с места до 100 км/ч.

Скорость и комфорт: три самых быстрых кроссовера на рынке РФ
Фото: ПрофильПрофиль

Audi RS Q8

"Заряженный" кроссовер имеет внушительный экстерьер, современную головную оптику, массивную решетку радиатора и большие колесные диски. Под капотом модель оснащена четырехлитровым V8 TFSI с двойным турбонаддувом, выдающим 600 л. c., пишет портал Tarantas news. В качестве трансмиссии выступает восьмиступенчатая АКПП. До 100 км/ч Audi RS Q8 может ускориться за 3,8 сек.

Lamborghini Urus

Премиальный SUV отличается оптимальным соотношением мощности и веса к сопротивляемости воздуху. Urus оборудован турбированным четырехлитровым 650-сильным V8, работающим в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Мощности двигателя достаточно, чтобы разогнать автомобиль с места до 100 км/ч за 3,6 сек.

Porsche Cayenne Turbo GT

Этот кроссовер хорошо знаком российским автолюбителям. Недавно на российском рынке была представлена новая флагманская комплектация Cayenne Turbo GT. Автомобиль обзавелся аэродинамическим обвесом, масса кузова была уменьшена, а подвеска доработана. В движение кроссовер приводится 640-сильным V8, способным ускорить его с места до 100 км/ч за 3,3 сек.

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