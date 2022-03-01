Скорость и комфорт: три самых быстрых кроссовера на рынке РФ

Рынок кроссоверов стремительно растет, поэтому среди автомобилей этого сегмента сегодня можно найти модели практически на любой вкус. Даже для любителей спорткаров компании готовы предложить интересные варианты. Автоэксперты подобрали три модели на российском рынке, которые быстрее остальных разгоняются с места до 100 км/ч.

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Audi RS Q8

"Заряженный" кроссовер имеет внушительный экстерьер, современную головную оптику, массивную решетку радиатора и большие колесные диски. Под капотом модель оснащена четырехлитровым V8 TFSI с двойным турбонаддувом, выдающим 600 л. c., пишет портал Tarantas news. В качестве трансмиссии выступает восьмиступенчатая АКПП. До 100 км/ч Audi RS Q8 может ускориться за 3,8 сек.

Lamborghini Urus

Премиальный SUV отличается оптимальным соотношением мощности и веса к сопротивляемости воздуху. Urus оборудован турбированным четырехлитровым 650-сильным V8, работающим в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Мощности двигателя достаточно, чтобы разогнать автомобиль с места до 100 км/ч за 3,6 сек.

Porsche Cayenne Turbo GT