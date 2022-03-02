Ford приостановил деятельность в России

Американский концерн по производству автомобилей Ford приостанавливает свою деятельность на территории России.

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«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», - говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее американская корпорация Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России. Такое решение было принято в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.