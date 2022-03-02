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2 часа назад

Компания Ford приостанавливает свою деятельность в РФ

ТК «Звезда»иещё 9

Американский концерн по производству автомобилей Ford приостанавливает свою деятельность на территории России.

Ford приостановил деятельность в России
Фото: Revier foto via www.imago-images.www.imago-images.de GloballookpressRevier foto via www.imago-images.www.imago-images.de Globallookpress

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», - говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее американская корпорация Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России. Такое решение было принято в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Также в связи с проведением спецоперации РФ на Украине, британской телекомпанией BBC Studios было принято решение отозвать лицензии на свой контент для России.

Бортжурнал,Ford,Apple,
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