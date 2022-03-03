Mercedes-Benz приостановила поставки автомобилей в Россию

Официальный представитель автоконцерна Mercedes-Benz заявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Подмосковье. Он также объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок, передаёт РИА Новости.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления, — сообщили в компании.

При этом в Mercedes-Benz не уточнили распространяются ли эти меры на поставку запчастей.

Ранее стало известно, что BMW Group закрыла производство автомобилей на «Автоторе» в Калининграде, а также приостанавливила поставки на российский рынок. В компании пояснили, что решение связано с действиями России на Украине. Представители автопроизводителя также отметили, что решение является временным, но сроки не назвали.