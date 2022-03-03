Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
2 часа назад

Mercedes-Benz приостановила производство и поставки автомобилей в Россию

News.ru

Официальный представитель автоконцерна Mercedes-Benz заявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Подмосковье. Он также объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок, передаёт РИА Новости.

Mercedes-Benz приостановила поставки автомобилей в Россию
Фото: pixabay.compixabay.com

Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления, — сообщили в компании.

При этом в Mercedes-Benz не уточнили распространяются ли эти меры на поставку запчастей.

Ранее стало известно, что BMW Group закрыла производство автомобилей на «Автоторе» в Калининграде, а также приостанавливила поставки на российский рынок. В компании пояснили, что решение связано с действиями России на Украине. Представители автопроизводителя также отметили, что решение является временным, но сроки не назвали.

В компании также заявили, что из-за срыва поставок запчастей с Украины пострадает производство на некоторых заводах. Также сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановит производство с 1 по 5 марта из-за глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. Производство планируется возобновить 9 марта. Завод сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов начиная с конца 2020 года.

Бортжурнал,Hyundai,BMW,Mercedes-Benz,Hyundai,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители