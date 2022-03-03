Exeed LX получил спецверсию для женщин и гибридный привод

На китайском рынке кроссовер Exeed LX будет представлен в новой совершенно иной комплектации. Специализированная версия будет создана для женщин, а также получит гибридный привод.

Гибридная силовая установка будет выдавать мощность 156 или 197 лошадиных сил. Торжественная презентация кроссовера запланирована на 7 марта текущего года. Запас хода на электротяге составит 105 километров в час, а общий более 1000 километров. Вместе с ним работает роботизированная коробка передач или автомат. Привод может быть передним или полным в зависимости от модификации.

Согласно официальным данным, стоимость Exeed LX в новой версии составит 150 000 юаней или 2,5 млн рублей. Экстерьер будет отличаться за счет доработанного переднего бампера, иной светодиодной головной оптики, а также массивной решетки радиатора. На выбор покупателя предложат восемь различных цветовых оттенков кузова.

В салоне может быть использован качественный тканевый материал или натуральная кожа, предложенная за отдельную доплату. На передней панели расположится большой экран мультимедийной системы. Под ним будет установлен аккуратный блок управления климатической установки.