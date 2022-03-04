Mitsubishi подорожали на 280 000–1 330 000 рублей

Компания Mitsubishi присоединилась к ряду автобрендов, резко повысивших стоимость соей продукции для россиян. Как заметили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов, у марки подорожал весь модельный ряд: размер прибавки варьируется от 280 000 до рекордных 1 330 000 рублей в зависимости от автомобиля и комплектации, что составляет 6,4-31,6 процента от старой цены.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

Наименьшую прибавку получила самая доступная модель Mitsubishi в России – кроссовер ASX. Он стал дороже примерно на четверть, или на 557 000-687 000 рублей, а его новая рекомендованная цена лежит в диапазоне от 2 429 000 до 2 989 000 рублей.

Самый большой разброс в сумме прибавки – у вседорожника Pajero Sport. Автомобили 2021 и 2022 годов выпуска подорожали на 280 000-1 330 000 рублей в зависимости от версии и теперь стоят от 3 909 000 до 5 569 000 рублей.

За Outlander, которые тоже представлены моделями 2021 и 2022 годов, теперь просят на 485 000-858 000 рублей больше – от 2 444 000 до 3 759 000 рублей. Также внушительно выросла стоимость кроссовера Eclipse Cross (плюс 401 000 до 1 181 000 рублей), цена которого варьируется от 3 299 000 до 3 739 000 рублей. У L200 прибавка составила 860 000-1 094 000 рублей, а новый прайс – 3 799 000-4 749 000 рублей.