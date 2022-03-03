Можно ли пить энергетики за рулем?

Многие водители предпочитают употреблять энергетические напитки ежедневно перед поездками. Вот только мало кто задается вопросом, касающимся того, можно ли пить их во время нахождения за рулем.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Михаил Терещенко / ТАСС

При употреблении такого напитка водитель должен понимать, что с организмом происходят серьезные изменения. В частности, происходит резкое повышение артериального давления. В принципе, если энергетические напитки не имеют в составе алкоголя, то их вполне можно употреблять.

Энергетик может помогать водителям, особенно при длительном нахождении за рулем. Это удивительно, но это доказанный факт. Одна баночка энергетика может помочь взбодриться и быть более внимательным на протяжении нескольких часов. В частности, можно попробовать добраться до ближайшего населенного пункта, чтобы полноценно отдохнуть и набраться сил, после чего продолжить двигаться дальше.