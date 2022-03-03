Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
3 часа назад

Можно ли пить энергетики за рулем?

Car.ru

Многие водители предпочитают употреблять энергетические напитки ежедневно перед поездками. Вот только мало кто задается вопросом, касающимся того, можно ли пить их во время нахождения за рулем.

Можно ли пить энергетики за рулем?
Фото: Михаил Терещенко / ТАССМихаил Терещенко / ТАСС

При употреблении такого напитка водитель должен понимать, что с организмом происходят серьезные изменения. В частности, происходит резкое повышение артериального давления. В принципе, если энергетические напитки не имеют в составе алкоголя, то их вполне можно употреблять.

Энергетик может помогать водителям, особенно при длительном нахождении за рулем. Это удивительно, но это доказанный факт. Одна баночка энергетика может помочь взбодриться и быть более внимательным на протяжении нескольких часов. В частности, можно попробовать добраться до ближайшего населенного пункта, чтобы полноценно отдохнуть и набраться сил, после чего продолжить двигаться дальше.

Но водитель должен внимательно контролировать свое состояние. Если после употребления энергетиков водителю становится хуже и его самочувствие меняется, то стоит задуматься о том, нужно ли пить такие напитки, особенно перед длительными поездками.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители