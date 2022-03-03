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59 минут назад

КамАЗ перейдет на упрощенные моторы без оглядки на экологию

Motor.ru

Портал Drom.ru узнал подробности о стратегии КамАЗа под гнётом европейских санкций. По неофициальным данным, челнинский автогигант перейдет на упрощенные дизельные моторы без оглядки на экологию — основным силовым агрегатом станет индустриальная версия мотора Р6 проекта «Тибет» (без современных систем впрыска и очистки выхлопа); альтернативой может послужить старый отечественный двигатель V8 КамАЗ-740, разработанный в 1970-е годы.

КамАЗ перейдет на упрощенные моторы
Фото: © КамАЗ© КамАЗ

Моторы проекта «Тибет» в Набережных Челнах уже выпускаются, но в условиях санкций КамАЗу важно локализовать силовой агрегат.

Вопросы экологии отойдут на второй план: для обеспечения транспортной безопасности страны моторы Р6 упростят, лишат систем впрыска мочевины и поглощения отработанных газов, переведут на топливную систему с обычным ТНВД. Экологический класс получившегося турбодизеля непонятен, но власти наверняка закроют на это глаза, ведь альтернатива — ещё более старый двигатель КамАЗ-740.

Daimler Truck закрывает глаза на то, что на КамАЗе продолжают собирать кабины К5 из имеющихся запчастей. Едва ли немецкий партнёр будет препятствовать развитию производства в Казахстане, который свободен от санкций. Впрочем, пока официального подтверждения стратегии нет — генеральный директор автогиганта Сергей Когогин ограничился заявлением, что «у КамАЗа есть план действий в сложившейся ситуации»:

По данным «Дрома» в планах КамАЗа ребилды уже проданных тягачей 5490, перевод на газ и продление их ресурса. Немецкие компоненты могут заменяться китайскими. Производителю автобусов НефАЗ и вовсе придётся прибегнуть к установке на новую продукцию восстановленных деталей.

Бортжурнал,Daimler,Сергей Когогин,Нефаз,
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