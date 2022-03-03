Сможет ли электрический BMW обогнать "родственника" с ДВС?

На YouTube-канале опубликовали новый ролик с участием электрокара BMW iX и кроссовера BMW X7 M50i. Эксперты сравнили две модели бренда на треке.

BMW, как и многие другие бренды, активно работает в сфере электрического транспорта. Но могут ли новые технологии сравниться с тем, что в скором времени уйдет в прошлое? На канале carwow появился новый ролик, в котором сравнили кроссовер BMW iX и BMW X7 M50i.

В оснащении X7 предусматривается силовой агрегат с двойным турбонаддувом V8, рабочий объем которого составляет 4.4 литра. Производительность установки равна 530 л.с., а крутящий момент 750 Нм. Мощность направляется на все 4 колеса через 8-ступенчатую КПП.

Для электрокара iX 50 используется 2-моторная силовая установка, которая сочетается с системой полного привода. Мощность агрегатов составляет 523 л.с. Вес iX составляет 2520 кг, а X7 - 2490 кг.

Электрифицированный силовой агрегат дает автомобилю преимущества на гонке в 402 метра. Преодолеть такое расстояние он сумел за 13 секунд. Автомобиль с ДВС справился с испытанием за 13.2 секунды. В испытании на экстренное торможение автомобиль с электромотором тоже одержал победу, несмотря на больший вес.