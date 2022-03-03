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24 минуты назад

Маск: Tesla могла выпустить Model S с запасом хода 1000 км, но в ней нет смысла

Российская Газета

Илон Маск после ликвидации пресс-службы Tesla является единственным рупором для освещения всех событий, которые происходят в компании. Так, например, во время очередного виртуального диалога в Twitter глава Tesla заявил, что ещё год назад компания могла выпустить Model S с запасом хода около тысячи километров, и рассказал, почему этого не случилось до сих пор.

Маск не видит смысла в Tesla с запасом хода в 1000 км
Фото: TeslaTesla

Самым дальнобойным седаном является Lucid Air, который по циклу EPA, самому строгому в мире на данный момент, может проехать на одной зарядке 837 километров. Рекорд Tesla Model S - 652 километра. Маск, пишет InsideEVs, заявил, что Tesla с запасом хода 600 миль (965 км) могла появиться год назад, однако это бы отрицательно сказалось на репутации модели.

Глава компании объяснил, что увеличение автономности в настоящее время возможно лишь путём установки более ёмкой, а значит, и более массивной батареи, что утяжелит транспортное средство, которое и без того весит немало. Это в свою очередь скажется на управляемости и, конечно же, увеличит стоимость автомобиля. Маск добавил, что их предложение является сбалансированным, потому что среднестатистическому владельцу электрокара вполне хватает того, что в настоящее время есть у Tesla.

В сентябре 2020 года в рамках Battery Day Илон Маск анонсировал новый тип аккумуляторов с ячейками формата 4680, которые могут появиться на серийных электрокарах в этом году: они дешевле в производстве и увеличивают запас хода на 16%.

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