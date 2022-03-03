АвтоВАЗ упростил сиденья Lada Niva Legend

АвтоВАЗ продолжает мероприятия по поиску удешевления продукции за счёт замены дорогих комплектующих более дешёвыми аналогами или вовсе удаления каких-то элементов из конструкции. На этот раз процедуре деконтентинга подвергся внедорожник Lada Niva Legend.
Сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на информационную рассылку АвтоВАЗа дилерам, пишет, что Niva Legend в версии Urban лишилась комбинированной отделки салона из ткани и экокожи. Теперь "городская" модель имеет полностью тканевый салон. Деконтентинг не сделал автомобиль доступнее.
С 1 марта 2022 года АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на автомобили Lada. Это повышение стало рекордным: прайсы некоторых моделей выросли почти на 250 тысяч рублей.
Купить Lada Niva Legend Urban можно начиная от 847 900 рублей. Внедорожник в этой версии имеет пластиковые бамперы, в комплектацию штатно включены кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и противотуманные фары.