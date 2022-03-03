Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
4 часа назад

АвтоВАЗ упростил сиденья Lada Niva Legend

Российская ГазетаРоссийская Газета

АвтоВАЗ продолжает мероприятия по поиску удешевления продукции за счёт замены дорогих комплектующих более дешёвыми аналогами или вовсе удаления каких-то элементов из конструкции. На этот раз процедуре деконтентинга подвергся внедорожник Lada Niva Legend.

АвтоВАЗ упростил сиденья Lada Niva Legend
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на информационную рассылку АвтоВАЗа дилерам, пишет, что Niva Legend в версии Urban лишилась комбинированной отделки салона из ткани и экокожи. Теперь "городская" модель имеет полностью тканевый салон. Деконтентинг не сделал автомобиль доступнее.

С 1 марта 2022 года АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на автомобили Lada. Это повышение стало рекордным: прайсы некоторых моделей выросли почти на 250 тысяч рублей.

Купить Lada Niva Legend Urban можно начиная от 847 900 рублей. Внедорожник в этой версии имеет пластиковые бамперы, в комплектацию штатно включены кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и противотуманные фары.

Бортжурнал,Lada,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители