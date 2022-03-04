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54 минуты назад

Очередной седан в отставке: Renault попрощалась с Talisman

Motor.ruMotor.ru

Компания Renault отправила в отставку модель Talisman, от которой запланировала избавиться еще в 2020 году с целью сокращения расходов. Причем в отличие от Volkswagen, который попрощался только с седаном Passat, французский производитель решил избавиться сразу и от седана, и от универсала. Производство Talisman остановилось в конце февраля, и у Renault нет планов по выпуску прямого преемника.

Очередной седан в отставке: Renault попрощалась с Talisman
Фото: © Renault© Renault

В линейке Renault все еще есть компактный седан Megane, а также бюджетная модель Taliant, которая адресована развивающимся странам как замена Logan третьего поколения. А вот универсал с уходом Talisman и отказа от «двухобъемника» Clio остался только один – Megane.

Renault Talisman встал на конвейер в 2015 году как замена более компактной модели Laguna. С 4,85-метровым Talisman, получившим более низкий центр тяжести, современный дизайн и оборудование, Renault рассчитывала вернуть себе долю в сегменте, однако продолжающий расти интерес к кроссоверам заставил французов скорректировать модельный ряд.

Последний рестайлинг модель пережила в 2020 году. Тогда в Renault провели легкий фейслифтинг, расширили набор оборудования с цифровой приборной панелью, а также добавили полуавтопилот второго уровня и новую «турботройку». Еще одной причиной отставки Talisman после семи лет на конвейере может быть то, что в палитре двигателей модели нет актуальных гибридных силовых установок: она состоит из традиционных ДВС на бензине и дизеле.

В России Talisman не представлен. На отечественном рынке помимо кроссоверов Arkana, Kaptur и Duster в линейку Renault входят фургон Master, седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их вседорожные версии Stepway.

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