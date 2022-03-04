Новый Renault Austral проходит финальную стадию дорожных тестов

Компания Renault готовится представить свой новый кроссовер C-класса, который получил название Austral от латинского слова australis («южный»). В настоящее время тестовые прототипы модели проходят финальные испытания в условиях реальной эксплуатации при разных температурах и на разных дорогах. В ходе тестов специалисты Renault проверяют работу всех систем автомобиля, от ассистентов вождения до подключенных сервисов.

Фото: Renault Renault

В Renault перечислили аспекты, которым уделяется особое внимание во время испытаний — это управление и система контроля полосы, комфорт, тормозная система, ходовые качества, расход топлива, эргономика, подключенные сервисы и многое другое. В компании уточняют, что характеристики определяются с самого начала «в соответствии с ожиданиями и потребностями клиентов».

Тесты Renault Austral проходят в разных странах и в разных климатических условиях. Например, прототипы испытывают на жаре на юге Испании, а зимние тесты проводятся на севере Швеции в городе Кируна.

Renault

Модель Austral заменит в актуальной европейской линейке марки модель Kadjar. В основе кроссовера лежит одна из версий платформы CMF с обозначением CD3, а в гамму двигателей, по предварительным данным, войдет бензиновый турбомотор 1.3, который предложат в том числе с электрической надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. Альтернативой станет наддувный агрегат 1.2 TCe, работающий по схеме «умеренного» гибрида, то есть оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором.