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33 минуты назад

Новый Renault Austral испытывают на обычных дорогах и в экстремальных условиях

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Компания Renault готовится представить свой новый кроссовер C-класса, который получил название Austral от латинского слова australis («южный»). В настоящее время тестовые прототипы модели проходят финальные испытания в условиях реальной эксплуатации при разных температурах и на разных дорогах. В ходе тестов специалисты Renault проверяют работу всех систем автомобиля, от ассистентов вождения до подключенных сервисов.

Новый Renault Austral проходит финальную стадию дорожных тестов
Фото: RenaultRenault

В Renault перечислили аспекты, которым уделяется особое внимание во время испытаний — это управление и система контроля полосы, комфорт, тормозная система, ходовые качества, расход топлива, эргономика, подключенные сервисы и многое другое. В компании уточняют, что характеристики определяются с самого начала «в соответствии с ожиданиями и потребностями клиентов».

Тесты Renault Austral проходят в разных странах и в разных климатических условиях. Например, прототипы испытывают на жаре на юге Испании, а зимние тесты проводятся на севере Швеции в городе Кируна.

Renault

Модель Austral заменит в актуальной европейской линейке марки модель Kadjar. В основе кроссовера лежит одна из версий платформы CMF с обозначением CD3, а в гамму двигателей, по предварительным данным, войдет бензиновый турбомотор 1.3, который предложат в том числе с электрической надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. Альтернативой станет наддувный агрегат 1.2 TCe, работающий по схеме «умеренного» гибрида, то есть оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором.

Также ожидается и полноценный гибрид и, вероятно, полностью электрическая модификация с батареей емкостью 87 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 500 километров. А вот дизельных версий у Austral не будет.

Бортжурнал,Кроссовер,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
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