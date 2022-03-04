Как работает дорожная камера на пересечение СТОП-линии

Дорожные камеры широко распространены на территории России. Несмотря на это, не все автомобилисты знают, по какому принципу они работают. К примеру, на светофорах часто можно встретить устройства, которые способны фиксировать пересечение СТОП-линии. За данный вид нарушения предусматривается серьезное наказание. Дорожные камеры давно научились определять скорость транспортных средств, фиксировать пересечение перекрестка на красный сигнал светофора и даже регистрировать отключенные поворотники. Поэтому установить нарушение в виде пересечения СТОП-линии - задача не самая сложная.

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Отличить дорожную камеру, которая фиксирует пересечение СТОП-линии, рядовому автомобилисту не так просто, так как дизайн может отличаться в зависимости от производителя. Очень часто на перекрестках можно увидеть фальшивое оборудование, которое устанавливается для обеспечения дисциплины на дорогах.

Видео дня

Настоящие системы фото- и видеофиксации отличаются от муляжей - камера с оптикой и электроникой и небольшие металлические корпуса рядом. Чаще всего комплексы размещаются на участках, где наблюдается высокий уровень аварийности - перекрестки, дорожные развязки, ж/д-переезды.

Видеокамеры дорожного наблюдения делятся на стационарные и мобильные. Но если рассматривать их с точки зрения конструкции, они могут быть радарными, лазерными и фотовидеофиксирующими.

Первые два типа используют для фиксации нарушений эффект Доплера и работают на базе электромагнитных волн или лазерного луча. Для фиксации пересечения СТОП-линии, чаще всего, используются комплексы типа “АвтоУраган-ВСМ”, которые способны распознавать и устанавливать до 16 типов нарушений на дороге. Кроме того, такое оборудование способно определять положение транспортного средства по отношению к линии разметки на дороге.

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Если рассматривать принцип работы оборудования, большая часть дорожных камер использует в своей работе встроенные излучатели ИК-света. Это позволяет эффективно осуществлять работу по фото- и видеофиксации. В зимнее время аппаратура работает в штатном режиме. Напомним, что за пересечение СТОП-линии предусматривается штраф в размере 500 – 800 рублей. На практике автомобилисты оспаривают большое количество протоколов, когда уверены в своей невиновности.

К примеру, бампер автомобиля может нависнуть над СТОП-линией, а колеса ее не пересекают - в таком случае никакого нарушения нет. Именно такие случаи и рассматриваются сотрудниками ГИБДД.