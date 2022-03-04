Suzuki работает: ввезенных в РФ автомобилей хватит на 2-3 месяца

«Сузуки Мотор Рус» заявила, что автомобили Suzuki и запчасти к ним временно перестали поставлять в Россию. Причина – в нарушении логистических цепочек и в нехватке полупроводников, продолжающей влиять на производства всех крупных участников рынка. Уже ввезенных в страну до кризиса автомобилей хватит на ближайшие 2-3 месяца, заверили в пресс-службе компании, так же имеющихся запчастей пока достаточно для обслуживания владельцев Suzuki в России.

Фото: © Suzuki © Suzuki

Что касается цен, то пока Suzuki не пересматривала прайс-листы, как это сделала, к примеру, Honda. Однако рублевая стоимость автомобилей будет корректироваться в зависимости от курса валют, действий конкурентов, наличия товара и спроса на рынке.

«Все автомобили Suzuki отгружены со склада. На текущий момент склад дилеров позволяет удовлетворить клиентский спрос на автомобили Suzuki на ближайшие 2-3 месяца. Также складской запас запасных частей обеспечивает бесперебойную работу по сервисному обслуживанию клиентов Suzuki. Хотим отметить, что наметившиеся сложности с поставками а/м и запасных частей, появившиеся в последнее время, связаны как с нехваткой полупроводников для обеспечения производства техники Suzuki, так и с организацией логистики, что затронуло многие бренды автомобильной индустрии», – сообщили «Мотору» в пресс-службе компании.