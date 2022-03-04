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52 минуты назад

Ввезенных в Россию автомобилей Suzuki хватит на 2-3 месяца

Motor.ruMotor.ru

«Сузуки Мотор Рус» заявила, что автомобили Suzuki и запчасти к ним временно перестали поставлять в Россию. Причина – в нарушении логистических цепочек и в нехватке полупроводников, продолжающей влиять на производства всех крупных участников рынка. Уже ввезенных в страну до кризиса автомобилей хватит на ближайшие 2-3 месяца, заверили в пресс-службе компании, так же имеющихся запчастей пока достаточно для обслуживания владельцев Suzuki в России.

Suzuki работает: ввезенных в РФ автомобилей хватит на 2-3 месяца
Фото: © Suzuki© Suzuki

Что касается цен, то пока Suzuki не пересматривала прайс-листы, как это сделала, к примеру, Honda. Однако рублевая стоимость автомобилей будет корректироваться в зависимости от курса валют, действий конкурентов, наличия товара и спроса на рынке.

«Все автомобили Suzuki отгружены со склада. На текущий момент склад дилеров позволяет удовлетворить клиентский спрос на автомобили Suzuki на ближайшие 2-3 месяца. Также складской запас запасных частей обеспечивает бесперебойную работу по сервисному обслуживанию клиентов Suzuki. Хотим отметить, что наметившиеся сложности с поставками а/м и запасных частей, появившиеся в последнее время, связаны как с нехваткой полупроводников для обеспечения производства техники Suzuki, так и с организацией логистики, что затронуло многие бренды автомобильной индустрии», – сообщили «Мотору» в пресс-службе компании.

Таким образом, на сегодняшний день Suzuki в России работает в стандартном режиме. В модельный ряд марки в стране входят три модели – хэтчбек SX4, а также внедорожники Jimny и Vitara. Их рекомендованные розничные цены лежат в диапазоне от 1 669 000 до 2 299 000 рублей. До конца 2022 года компания собиралась начать продажи субкомпактного кроссовера SX4 S-Cross, но из-за сложившейся ситуации планы могут быть пересмотрены.

Бортжурнал,Suzuki,Honda,
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