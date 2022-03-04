Lexus CT окончательно уходит в отставку

Lexus CT вышел на рынок в 2010 году и стал самой компактной моделью в линейке японской марки, а в 2013 и 2017 годах хэтчбек обновляли. Сейчас CT 200h представлен только на внутреннем рынке Японии и продается там с гибридной установкой от Toyota Prius третьего поколения: в ее состав входят 1,8-литровый атмосферный двигатель и электромотор суммарной мощностью 136 лошадиных сил. В скором времени модель окончательно отправят в отставку, но прежде, чем это произойдет, японцам предложат «прощальную» спецверсию под названием Cherished Touring.

Внешне CT из финальной партии отличается от обычного слегка модернизированной радиаторной решеткой, окантовкой противотуманных фар и хромированными элементами на заднем бампере. Передние стойки и крыша выполнены в контрастном черном цвете, а в отделке салона использован красный оттенок. Рекомендованная цена CT 200h Cherished Touring в Японии — 4 223 000 иен (4,1 миллиона рублей по актуальному курсу).

Lexus CT разрабатывался с прицелом на американский рынок и продавался в 65 странах по всему миру, в том числе и в России. В нашей стране модель была представлена в период с 2011 до 2016 год, однако большой популярности гибридный хэтчбек не снискал: за пять лет россияне купили меньше тысячи таких машин. Общий же тираж выпущенных за 12 лет машин составил 380 тысяч экземпляров.