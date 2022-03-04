Новую Lada Vesta начали отгружать дилерам

В Instagram-аккаунте Lada Vesta Club появилась фотография автовоза, который транспортирует новые универсал и седан Vesta. Предполагается, что автомобили везут в дилерские центры.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Если обратить внимание на универсал, кузов которого, кстати, выкрашен в новый цвет "Гарфилд", то автомобиль имеет вместо номерного знака табличку с названием модели. Это позволяет предположить, что демонстрационный автомобиль везут для презентации дилеру.

На премьере модели, которая состоялась в один день с торжественной церемонией запуска серийного производства, салон универсала был скрыт за чёрными панелями. Интересно, что на опубликованном пользователем фото стёкла седана (на первом ярусе автовоза) прозрачные. Это говорит либо о скорой презентации интерьера нового поколения Lada Vesta, которую обещали провести отдельно, либо предвещает появление свежих "шпионских" фото. Салон, напомним, был рассекречен задолго до премьеры Vesta NG.