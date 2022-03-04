Новую Lada Vesta начали отгружать дилерам

В Instagram-аккаунте Lada Vesta Club появилась фотография автовоза, который транспортирует новые универсал и седан Vesta. Предполагается, что автомобили везут в дилерские центры.
Если обратить внимание на универсал, кузов которого, кстати, выкрашен в новый цвет "Гарфилд", то автомобиль имеет вместо номерного знака табличку с названием модели. Это позволяет предположить, что демонстрационный автомобиль везут для презентации дилеру.
На премьере модели, которая состоялась в один день с торжественной церемонией запуска серийного производства, салон универсала был скрыт за чёрными панелями. Интересно, что на опубликованном пользователем фото стёкла седана (на первом ярусе автовоза) прозрачные. Это говорит либо о скорой презентации интерьера нового поколения Lada Vesta, которую обещали провести отдельно, либо предвещает появление свежих "шпионских" фото. Салон, напомним, был рассекречен задолго до премьеры Vesta NG.
Презентация модели состоялась 22 февраля 2022 года в Ижевске. Продажи могут начаться в конце марта, но в связи с новыми обстоятельствами с поставками комплектующих сроки могут измениться. Уже сейчас понятно, что новая Lada Vesta будет недешёвой: с 1 марта прайсы на Lada изменены, и актуальная генерация седана, например, стоит минимум 1 033 000 рублей.