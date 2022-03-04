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3 часа назад

Двигатель Chevrolet Corvette украсили космическими кораблями

Motor.ruMotor.ru

Компания Chevrolet рассказала о «пасхалках» двигателя LT6 от нового Corvette Z06. Оказалось, что проект по разработке «атмосферника» назывался Gemini, как вторая программа пилотируемых космических полётов НАСА, предшествовавшая «Аполлону». И чтобы напомнить об этом важном моменте в истории развития космонавтики, инженеры нанесли на компоненты двигателя 54 символических изображения ракеты. Некоторые из них носят декоративный характер, но отдельные рисунки выступают, например, индикаторами, указывающими направление при сборке агрегата.

Двигатель Chevrolet Corvette украсили космическими кораблями
Фото: © Motor1.com© Motor1.com

Дать проекту по разработке мотора для Corvette Z06 имя Gemini решили сами сотрудники технического центра Chevrolet. Тогда, в 1960-х, когда НАСА запустила вторую программу пилотируемых полетов, «Шеви» разрешала астронавтам брать спорткары в лизинг за один доллар в год, поэтому в памяти американцев «Корветы» до сих пор ассоциируются с космической эрой. Чтобы напомнить об этих, несомненно важных моментах истории, инженеры Chevrolet нанесли на компоненты двигателя 54 символических изображения ракеты.

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По словам главного инженера Chevrolet Джордана Ли, большая часть этих рисунков носят декоративный характер. Однако некоторые вполне функциональны. Например, одна из ракет указывает, в какую сторону направить поршни. Кроме того, у Gemini есть и второй скрытый смысл. В переводе с латинского слово означает «двойной», и у «атмосферника» есть как минимум двойные верхние распредвалы, двойные пружины клапанов, две воздушные камеры на впуске и двойные корпуса дроссельных заслонок.

Для улучшения тяги на низких оборотах двигатель 5.5 LT6 также снабжен раздельным впускным коллектором с внутренними каналами. Агрегат выдаёт 679 лошадиных сил (при 8400 об/мин) и 623 Нм крутящего момента (6300 об/мин), а красная зона тахометра тут начинается с 8600 оборотов в минуту. Задние колёса Corvette Z06 приводятся через восьмиступенчатый «робот» с двойным сцеплением с более коротким передаточным числом главной передачи. 60 миль в час (97 км/ч) спорткар набирает с места за 2,6 секунды, что на 0,35 секунды быстрее предшественника C7.

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