Двигатель Chevrolet Corvette украсили космическими кораблями

Компания Chevrolet рассказала о «пасхалках» двигателя LT6 от нового Corvette Z06. Оказалось, что проект по разработке «атмосферника» назывался Gemini, как вторая программа пилотируемых космических полётов НАСА, предшествовавшая «Аполлону». И чтобы напомнить об этом важном моменте в истории развития космонавтики, инженеры нанесли на компоненты двигателя 54 символических изображения ракеты. Некоторые из них носят декоративный характер, но отдельные рисунки выступают, например, индикаторами, указывающими направление при сборке агрегата.

Фото: © Motor1.com © Motor1.com

Дать проекту по разработке мотора для Corvette Z06 имя Gemini решили сами сотрудники технического центра Chevrolet. Тогда, в 1960-х, когда НАСА запустила вторую программу пилотируемых полетов, «Шеви» разрешала астронавтам брать спорткары в лизинг за один доллар в год, поэтому в памяти американцев «Корветы» до сих пор ассоциируются с космической эрой. Чтобы напомнить об этих, несомненно важных моментах истории, инженеры Chevrolet нанесли на компоненты двигателя 54 символических изображения ракеты.

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По словам главного инженера Chevrolet Джордана Ли, большая часть этих рисунков носят декоративный характер. Однако некоторые вполне функциональны. Например, одна из ракет указывает, в какую сторону направить поршни. Кроме того, у Gemini есть и второй скрытый смысл. В переводе с латинского слово означает «двойной», и у «атмосферника» есть как минимум двойные верхние распредвалы, двойные пружины клапанов, две воздушные камеры на впуске и двойные корпуса дроссельных заслонок.