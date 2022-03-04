Когда в России закончится запас автомобилей

Большинство автопроизводителей на сегодняшний день приостановили поставки в дилерские центры. Несмотря на то, что в условиях ажиотажного спроса и на фоне колебаний рубля дилеры взвинтили цены, запасы машин стремительно тают.

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По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, на сегодняшний день некоторые производители приостановили отгрузку машин в Россию. Однако есть вероятность того, что закрытие границ приведет к полной остановке поставок автомобилей и комплектующих.

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На этот случай в резерве у дилеров сохранился некоторый запас машин, которого может хватить на ближайшие несколько месяцев. В сложившейся ситуации китайские и корейские производители имеют логистические преимущества для увеличения поставок автомобилей, однако на их решение может повлиять отказ крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию.

В перспективе дефицит машин будет расти, в особенности это коснется европейских марок. В совокупности с валютными котировками и отложенным спросом, это повлияет на конечную стоимость автомобилей в целом. Вторичный рынок будет продолжать эту тенденцию. Поэтому, если есть серьезная потребность в автомобиле на данный момент, лучше не ждать, а покупать сейчас. Мартовские цены будут обновляться импортерами с учетом официального курса рубля по отношению к валютам.

"На фоне пандемии и сложностей с поставками в прошлом, дилеры сформировали резерв автомобилей, которого хватит для стабильной работы в ближайшее время. Нельзя однозначно сказать, насколько текущих запасов достаточно. Ситуация с продажами и ценами на авторынке будет развиваться достаточно динамично, единственный вариант сейчас - занять выжидающую позицию и ждать стабилизации ситуации. На фоне обвала спроса на автокредитование можно сказать, что желающих купить автомобиль в кредит по ставке 30% станет значительно меньше. К тому же банки пересмотрели свои скоринг-модели в менее комфортную сторону для потребителей", - рассказал "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль говорит, что в компании пока не испытывают сильных трудностей с доступностью автомобилей, так как есть определенный запас машин. На данный момент компания продолжает свою деятельность в привычном режиме. Уже сейчас сделан акцент на покупке поддержанных автомобилей тех брендов, которые заявили о прекращении поставок и производства новых авто на территории России, на случай их дефицита.

"Ситуация меняется очень быстро, даже у тех брендов в нашем портфеле, которые заявили о приостановке поставок, может всё поменяться. При этом можно с уверенностью сказать, что рынок новых машин не войдет в состояние стагнации, так как зарубежные автопроизводители заинтересованы в России, как в одном из крупнейших рынков сбыта.