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1 час назад

«В бой идут одни старики»: почему старые советские машины надежнее современных

Car.ruCar.ruиещё 1

Современные автомобили предлагают большое количество опций, которые упрощают эксплуатацию. Но старый автопром более надежный, чем нынешний.

Почему старые советские машины надежнее современных?
Фото: Car.ruCar.ru

Автомобили, которые выпускались 30-40 лет назад на практике оказываются более прочными и надежными, чем современные машины. Они реже ломаются и могут дольше прослужить своим владельцам. В чем секрет такой долговечности?

Большая часть транспортных средств в СССР собиралась с учетом того, чтобы можно было проводить ремонт в полевых условиях с использованием подручных средств. В стране не была развита сеть автосервиса, поэтому автомобилисты были вынуждены проводить ремонт самостоятельно.

В период СССР производители не старались нажиться на покупателях, поэтому в машина использовали комплектующие, доступные для большинства. Но автомобили, которые могли служить владельцам по 10-20 лет, стали невыгодны для компаний уже ближе к началу нового столетия.

Именно так на рынок начали приходить машины-однодневки, которые более выгодны автопрому. Они часто ломаются, требуют дорогостоящего ремонта, а обслуживание можно проводить только в сервисе. С каждым годом автомобилистов все дальше отстраняют от возможности проведения самостоятельного ремонта. Кроме того, активную работу проводят маркетологи, которые уверяют, что старые вещи - это плохо, и что именно оснащение автомобиля определяет статус его владельца.

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