Почему старые советские машины надежнее современных?

Современные автомобили предлагают большое количество опций, которые упрощают эксплуатацию. Но старый автопром более надежный, чем нынешний.
Автомобили, которые выпускались 30-40 лет назад на практике оказываются более прочными и надежными, чем современные машины. Они реже ломаются и могут дольше прослужить своим владельцам. В чем секрет такой долговечности?
Большая часть транспортных средств в СССР собиралась с учетом того, чтобы можно было проводить ремонт в полевых условиях с использованием подручных средств. В стране не была развита сеть автосервиса, поэтому автомобилисты были вынуждены проводить ремонт самостоятельно.
В период СССР производители не старались нажиться на покупателях, поэтому в машина использовали комплектующие, доступные для большинства. Но автомобили, которые могли служить владельцам по 10-20 лет, стали невыгодны для компаний уже ближе к началу нового столетия.
Именно так на рынок начали приходить машины-однодневки, которые более выгодны автопрому. Они часто ломаются, требуют дорогостоящего ремонта, а обслуживание можно проводить только в сервисе. С каждым годом автомобилистов все дальше отстраняют от возможности проведения самостоятельного ремонта. Кроме того, активную работу проводят маркетологи, которые уверяют, что старые вещи - это плохо, и что именно оснащение автомобиля определяет статус его владельца.