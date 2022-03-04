Почему старые советские машины надежнее современных?

Современные автомобили предлагают большое количество опций, которые упрощают эксплуатацию. Но старый автопром более надежный, чем нынешний.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобили, которые выпускались 30-40 лет назад на практике оказываются более прочными и надежными, чем современные машины. Они реже ломаются и могут дольше прослужить своим владельцам. В чем секрет такой долговечности?

Большая часть транспортных средств в СССР собиралась с учетом того, чтобы можно было проводить ремонт в полевых условиях с использованием подручных средств. В стране не была развита сеть автосервиса, поэтому автомобилисты были вынуждены проводить ремонт самостоятельно.

В период СССР производители не старались нажиться на покупателях, поэтому в машина использовали комплектующие, доступные для большинства. Но автомобили, которые могли служить владельцам по 10-20 лет, стали невыгодны для компаний уже ближе к началу нового столетия.