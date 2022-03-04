Автовладельцам рассказали о подготовке к дефициту запчастей

Производители, дилеры и продавцы автомобильных комплектующих сообщают о перебоях с поставками в Россию из Европы. Эксперты объяснили, что делать владельцам автомобилей при дефиците запчастей.

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Успеть отремонтировать авто и заказать запчасти

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Некоторые участники рынка считают, что в скором времени Россию ждет дефицит запчастей. Основатель сети автосервисов Барно Турсунова в комментарии изданию Autonews посоветовала водителям запастись комплектующими, которые понадобятся сразу после конца зимнего сезона.

"Кроме того, важно ориентироваться на детали, которые подвергаются высокому износу, в том числе и в зимний период: элементы тормозной системы, подвески, все детали из резины, которые могли треснуть на сильном морозе – например, сайлентблоки, щетки стеклоочистителей и др. Стоит проверить состояние аккумулятора ­– при большом износе лучше заранее заказать новый", – посоветовала эксперт.

Многие водители уже начали заказывать впрок запасные части, рассказал руководитель одного из санкт-петербургских автосервисов Евгений Гульчин. Запчасти у оптовых поставщиков еще есть, хотя из-за колебаний курса рубля цены сильно выросли.

"Если клиенты покупают сейчас, по этим ценам, то вряд они упадут в дальнейшем", – считает он.

Приобретать неоригинальные запчасти

Эксперты предполагают, что спрос на запчасти европейского производства частично смогут перекрыть азиатские производители. Если поставки в Россию фирменных комплектующих станут невозможными, владельцам автомобилей придется устанавливать неоригинальные детали.

При этом некоторым узлам, возможно, не удастся найти замену. "Патенты на разработку и производство микроэлектроники, частично находится у европейских производителей", – объяснил директор сети автосервисов Данил Соловьев.

Неоригинальные запчасти некоторых производителей уже не уступают по качеству фирменным, считают эксперты. При этом на рынке встречаются и подделки, особенно среди расходников. Они советуют внимательно проверять следующие детали:

тормозные колодки и диски;

фильтры;

резино-металлические изделия;

лампы.

Более качественные неоригинальные детали защищены наклейками с защитным кодом, который можно проверить на сайте производителя или через специальное приложение. Некоторые производители маркируют свою продукцию голограммами.