Дилерские центры BMW подняли ценники. Из того, что есть в наличии на нескольких сайтах: X1 — выше 6 млн, Х3 — почти 10 млн, а некоторые комплектации Х5 стоят 17,5 млн. Цены указаны на автомобили средней комплектации
Сотрудники Business FM позвонили одному из дилеров BMW в Москве под видом клиента:
— Да, все верно, есть варианты и белого цвета, и черного. Белый цвет — это автомобиль с пробегом, на нем полторы тысячи пробега, а черный цвет — новый. Белый цвет с пробегом 2021 года, черный цвет 2022 года. Машины обе в наличии.
— Та, что с пробегом, технически исправна? И сколько стоят одна и вторая?
— Если 2021 года бензиновый вариант с пробегом — 12 200, если X6 40d в топовой комплектации в черном цвете 2022 года — 17 580. Эти автомобили действительно есть. Я думаю, что я даже вам могу сделать предложение на улучшение. А будет ли дальнейший приход автомобилей, вот это уже вопрос.
О том, наблюдается ли дефицит автомобилей на рынке, и о причинах таких цен Business FM спросила партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто:
— Машины в наличии есть далеко не у всех марок, но, в принципе, если в Москве поискать, новые машины есть: и в премиальном сегменте, и в сегменте доступном, условно доступном. Но другое дело, что с ценами большие проблемы, потому что какие-то компании выставили рекомендованные цены, но дилеры их вправе пересматривать, как правило, вверх. Какие-то компании не выставили цены, и, в принципе, машины есть, таких ситуаций достаточно много, а купить их нельзя, потому что цен нет. В ряде случаев нет ни машин, ни цен. Но еще раз говорю, при желании можно найти автомобили из тех, что были завезены дилерами, выкуплены дилерами еще до того, как случилась нынешняя ситуация. И в принципе, автомобили есть, но цены чаще совершенно какие-то неадекватные. Потому что объясняют так, условно говоря, марка BMW уходит от нас на некоторое время, когда будут новые машины, никто сказать не может.
— Мы сейчас видим BMW X5 за 17 млн.
— Если дилер выставляет такую цену, соответственно, он рассчитывает автомобиль продать. На рынке ажиотаж, кто-то пытается вложиться в покупку автомобиля. Хотя, как мне кажется, ажиотажный спрос — это не самое лучшее время для покупки автомобиля.
Во вторник, 1 марта, компания BMW, как и многие автомобильные компании, объявила о приостановке деятельности в России.
Что касается отечественного автопрома, Lada Vesta в максимальной комплектации сейчас стоит почти 1,5 млн рублей, Xray — чуть больше 1,2 млн, а цена на УАЗ Patriot, также в максимальном исполнении, перевалила за 1 млн 600 тысяч рублей.
Ранее BMW объявила об остановке производства автомобилей в России. Такое же решение принял и Rolls-Royce.