Дилерские центры BMW подняли ценники

— Машины в наличии есть далеко не у всех марок, но, в принципе, если в Москве поискать, новые машины есть: и в премиальном сегменте, и в сегменте доступном, условно доступном. Но другое дело, что с ценами большие проблемы, потому что какие-то компании выставили рекомендованные цены, но дилеры их вправе пересматривать, как правило, вверх. Какие-то компании не выставили цены, и, в принципе, машины есть, таких ситуаций достаточно много, а купить их нельзя, потому что цен нет. В ряде случаев нет ни машин, ни цен. Но еще раз говорю, при желании можно найти автомобили из тех, что были завезены дилерами, выкуплены дилерами еще до того, как случилась нынешняя ситуация. И в принципе, автомобили есть, но цены чаще совершенно какие-то неадекватные. Потому что объясняют так, условно говоря, марка BMW уходит от нас на некоторое время, когда будут новые машины, никто сказать не может.