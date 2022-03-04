Обновленный Porsche 911 лишится атмосферного двигателя

Руководитель проектов спорткаров Porsche Франк-Штеффен Валлизер подтвердил изданию CarExpert, что обновлённый 911 не получит атмосферный двигатель 4.0 от семейства 718 GTS/GT4/Spyder. Инженер немецкой компании дал понять, что если бы в Porsche могли заглянуть в завтрашний день, возможно, они поступили бы иначе. В то же время Валлизер подчеркнул, что разработка отдельного «атмосферника» для Porsche 718 не была неправильным решением.

Фото: © Porsche © Porsche

«Двигатель 4.0 в Porsche 718 GTS чудесен, и реакция клиентов оказалась молниеносной», — вспоминает Валлизер.

После того, как времена изменились и Porsche пришлось скорректировать планы, владельцы «семьсот восемнадцатых» с атмосферным двигателем только выиграли, ведь сочетание «один мотор — один автомобиль» делает спорткары 718 GTS/GT4 RS/Spyder коллекционными.

Изначально Porsche разрабатывал 4,0-литровый атмосферный двигатель не только для «семьсот восемнадцатого», ведь доводка и омологация оригинального силового агрегата дороги. Фотошпионы даже ловили прототипы 911 Carrera с характерным звуком безнаддувного мотора, но в итоге «атмосферники» останутся прерогативой «трековых» GT-версий. Желающие купить Porsche 911 без наддува могут заказать GT3 или дождаться ещё более экстремальный GT3 RS.