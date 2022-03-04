Эксперт предупредил о бешеных штрафах от каршеринга

Каршеринговые сервисы пользуются огромной популярностью, особенно среди тех, у кого нет личного автомобиля. Однако удобство использования не исключает ряда подводных камней, о которых стоит знать заранее.

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Об огромном штрафе, который получил один из клиентов каршеринговой компании, рассказал в своем Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Ситуация была следующей. Клиент арендовал автомобиль, отправился в поездку с нетрезвым приятелем, а затем пустил его за руль. Друзей остановили сотрудники ГИБДД. Всю информацию о случившемся они передали в каршеринговый сервис. В итоге клиенту выставили штраф, который был прописан в договоре: 350 тысяч рублей. Откуда взялась такая сумма? Штраф за передачу управления другому лицу - 200 тысяч, штраф по договору - 50 тысяч, опасное вождение - еще 100 тысяч.

По словам эксперта, сейчас компания предлагает оплатить штраф и разойтись полюбовно. Если клиент откажется - грозит судом. Шансов на победу у нарушителя мало: договоры каршеринговых сервисов с юридической точки зрения составлены безукоризненно, противоречий российскому законодательству в них нет.