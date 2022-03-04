Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-4° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
44 минуты назад

350 тысяч рублей. Эксперт предупредил о бешеных штрафах от каршеринга

Российская ГазетаРоссийская Газета

Каршеринговые сервисы пользуются огромной популярностью, особенно среди тех, у кого нет личного автомобиля. Однако удобство использования не исключает ряда подводных камней, о которых стоит знать заранее.

Эксперт предупредил о бешеных штрафах от каршеринга
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об огромном штрафе, который получил один из клиентов каршеринговой компании, рассказал в своем Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Ситуация была следующей. Клиент арендовал автомобиль, отправился в поездку с нетрезвым приятелем, а затем пустил его за руль. Друзей остановили сотрудники ГИБДД. Всю информацию о случившемся они передали в каршеринговый сервис. В итоге клиенту выставили штраф, который был прописан в договоре: 350 тысяч рублей. Откуда взялась такая сумма? Штраф за передачу управления другому лицу - 200 тысяч, штраф по договору - 50 тысяч, опасное вождение - еще 100 тысяч.

По словам эксперта, сейчас компания предлагает оплатить штраф и разойтись полюбовно. Если клиент откажется - грозит судом. Шансов на победу у нарушителя мало: договоры каршеринговых сервисов с юридической точки зрения составлены безукоризненно, противоречий российскому законодательству в них нет.

- Арендуя машину под своим аккаунтом, именно вы несете полную ответственность за сохранность автомобиля, - предупредил Александр Шумский.

Бортжурнал,Александр Шумский,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители