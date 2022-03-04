Subaru у дилеров в России «выдаются как горячие пирожки»

Компания Subaru продолжила поставлять автомобили в Россию и сохранила старые цены на кроссоверы 2022 модельного года. В российском представительстве японской марки сообщили «Газете.Ru», что «поставки не прекращены, но пока есть вопросы к курсу валют, по которому стоит растаможивать автомобили, поэтому до конца недели новую растаможку приостановили». Решение по изменению цен пока не принято: в Subaru продолжают следить за ситуацией.

Фото: © Subaru © Subaru

На официальном сайте Subaru сохраняются старые рекомендуемые розничные цены: Forester стоит от 3 049 000 рублей, XV — от 2 799 000 рублей, Outback (2021 модельного года) — от 4 069 000 рублей, а WRX (2021 модельного года) — от 3 719 000 рублей.

В условиях, когда даже АвтоВАЗ рекордно повысил рекомендуемые розничные цены, стратегия японской фирмы приносит свои плоды — в Subaru говорят, что «машины у дилеров выдаются как горячие пирожки».

Впрочем, цены на автомобили Subaru могут измениться в ближайшее время, когда кроссоверы, универсалы и седаны растаможат по новому курсу рубля.