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2 часа назад

Subaru продолжила поставлять автомобили в Россию и сохранила цены

Motor.ruMotor.ru

Компания Subaru продолжила поставлять автомобили в Россию и сохранила старые цены на кроссоверы 2022 модельного года. В российском представительстве японской марки сообщили «Газете.Ru», что «поставки не прекращены, но пока есть вопросы к курсу валют, по которому стоит растаможивать автомобили, поэтому до конца недели новую растаможку приостановили». Решение по изменению цен пока не принято: в Subaru продолжают следить за ситуацией.

Subaru у дилеров в России «выдаются как горячие пирожки»
Фото: © Subaru© Subaru

На официальном сайте Subaru сохраняются старые рекомендуемые розничные цены: Forester стоит от 3 049 000 рублей, XV — от 2 799 000 рублей, Outback (2021 модельного года) — от 4 069 000 рублей, а WRX (2021 модельного года) — от 3 719 000 рублей.

В условиях, когда даже АвтоВАЗ рекордно повысил рекомендуемые розничные цены, стратегия японской фирмы приносит свои плоды — в Subaru говорят, что «машины у дилеров выдаются как горячие пирожки».

Впрочем, цены на автомобили Subaru могут измениться в ближайшее время, когда кроссоверы, универсалы и седаны растаможат по новому курсу рубля.

На прошлой неделе Subaru пристыдила дилеров, которые накручивают цены на автомобили. Руководство японской марки напомнило, что такое поведение идёт вразрез с философией Subaru. Впрочем, о наказаниях для официальных представителей Subaru речи пока не идёт.

Бортжурнал,Subaru,Автоваз,
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