Самый дешевый китайский электрокар получил геймерскую версию

Крошечный электрокар Hongguang Mini выпускается компанией Wuling и является самым популярным «батарейным» автомобилем в Китае. В прошлом году китайцы купили 395 451 экземпляр народного ситикара, что почти втрое больше, чем за 2020 год. Бестселлер оставил позади еще одну местную модель, BYD Qin, а Tesla с Model Y досталось только третье место. Чтобы поддержать интерес, Wuling представила очередную спецверсию Hongguang Mini – геймерскую GameBoy Edition.

Фото: © Wuling © Wuling

Спецверсия GameBoy Edition вышла в четырех тематических вариантах – Hurricane Phantom, Jungle Traveler, Interstellar Roaming и Party Sweetheart. Каждый из них отличился цветом кузова, особым внешним декором, дизайном колесных дисков и отделкой салона, однако всем положены новые фары с диодными ходовыми огнями, соединенные тонкой полосой.

Wuling

Wuling

Каждому из исполнений досталась своя тема. Так, Hurricane Phantom посвящен видеоиграм на военную тематику и выкрашен в черный цвет с красными акцентами. Interstellar Roaming вдохновлен киберпанком и играми с научно-фантастическим сюжетом, и потому получил светлое футуристичное оформление. Зеленый Jungle Crossing посвятили приключенческим играм, а Party Sweetheart в оттенках кофе и хаки – симуляторам.

Слегка изменились и габариты в сравнении со стандартной моделью. GameBoy Edition получилась на 80 миллиметров длиннее (2997 миллиметров), но на 17 миллиметров приземистее (1604 миллиметров). Однако более важным изменением стал апгрейд электромотора, который выдает 41 лошадиную силу вместо 27.

По данным СМИ, запас хода тоже будет увеличен: спецверсии достанется батарея емкостью 26,5 киловатт-часа, обеспечивающая до 280 километров хода по китайскому циклу CLTC. Стандартный ситикар проезжает на одной зарядке от 120 до 170 километров.

Стоимость нового исполнения пока не объявлена, а за обычный электрокар в «базе» просят около 28 800 юаней (503 тысячи рублей по сегодняшнему курсу).