УАЗ скрывает цены на свои авто

Тенденция последней недели - не только повышение цен, но и изменение политики их предоставления. После резкого роста стоимости иностранной валюты по отношению к рублю ценники переписали многие автобренды, но ситуация продолжает оставаться нестабильной, поэтому актуальность цены приходится уточнять непосредственно перед покупкой.

После последней корректировки цен у УАЗа не осталось ни одной модели дешевле миллиона рублей, даже стоимость автомобилей семейства СГР перешагнула этот порог, и "Буханку" по состоянию на 1 марта было не купить дешевле 1 027 000 рублей. Однако, сколько стоят УАЗы в настоящее время, возможно лишь узнать, обратившись к дилеру, который озвучит актуальную цену: рекомендованная розничная стоимость больше не указывается в прайсах на сайте марки. Исключение составляют УАЗ "Пикап" и "Патриот" с АКП - начальная цена на них отображена и составляет 1 405 000 и 1 495 000 рублей.