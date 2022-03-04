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1 час назад

УАЗ скрывает цены на свои авто, другие бренды тоже отправляют к дилерам

Российская ГазетаРоссийская Газета

Тенденция последней недели - не только повышение цен, но и изменение политики их предоставления. После резкого роста стоимости иностранной валюты по отношению к рублю ценники переписали многие автобренды, но ситуация продолжает оставаться нестабильной, поэтому актуальность цены приходится уточнять непосредственно перед покупкой.

УАЗ скрывает цены на свои авто
Фото: www.uaz.ruwww.uaz.ru

После последней корректировки цен у УАЗа не осталось ни одной модели дешевле миллиона рублей, даже стоимость автомобилей семейства СГР перешагнула этот порог, и "Буханку" по состоянию на 1 марта было не купить дешевле 1 027 000 рублей. Однако, сколько стоят УАЗы в настоящее время, возможно лишь узнать, обратившись к дилеру, который озвучит актуальную цену: рекомендованная розничная стоимость больше не указывается в прайсах на сайте марки. Исключение составляют УАЗ "Пикап" и "Патриот" с АКП - начальная цена на них отображена и составляет 1 405 000 и 1 495 000 рублей.

К такому же подходу прибегли, например, в Chery: в прайсах на премиум-модели Exeed РРЦ заменены на фразу "подробности уточняйте у официальных дилеров Exeed". Причём цены на модели Chery в брошюрах по-прежнему указываются. На сайте Haval невозможно узнать стоимость автомобилей 2022 модельного года.

Бортжурнал,Chery,УАЗ,
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