Дилеры и аналитики раскрыли будущее авторынка России

В скором времени на авторынке России будет наблюдаться дефицит. Однако марки, которые из-за санкций прекратят поставки в РФ, заменят китайские, корейские и российские бренды. Об этом заявили дилеры и аналитики.

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«У дилеров еще есть небольшой запас автомобилей, которого хватит примерно на два месяца. Но в скором времени дефицит станет сильно ощутим», — рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Однако аналитики не считают, что будет дефицит автомобилей. «Возможно, что европейские и американские производители на какой-то период покинут наш рынок, и тогда стоит ожидать увеличения доли корейских, если они не последуют тому же примеру, и китайских марок. При этом, скорее всего, стоит ожидать появления новых игроков из Поднебесной. Кроме этого, должна вырасти и доля рынка отечественных брендов Lada и УАЗ», — заявил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с изданием.